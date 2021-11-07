Нацсобрание ввело закон об обязательном декларировании имущества депутатов ЦАР

Банги, 7 ноября. Национальная ассамблея Центральноафриканской Республики приняла закон об обязательном декларировании имущества. Данная мера позволит усилить борьбу с незаконным обогащением, расточительством государственного имущества и коррупцией в ЦАР.

На подписании документа присутствовал представитель правительства, министр юстиции Арно Джубай Абазен. Он проконтролировал процесс и поддержал инициативу парламента.

«Теперь каждый, кто подаст ложные сведения, ответит за подделку и использование фальшивых данных. Также наказание ждет тех, кто проигнорирует подачу заявления. Обманщики будут лишены пособий и не смогут претендовать на выплату заработной платы. Законопроект поможет нам восстановить экономическую сферу республики, а также укрепит бюджет ЦАР».

Ранее бенинский изобретатель и предприниматель Серж Ананьон Хунтонджи передал первый образец комплекта для программы «Телевидение в каждый дом» министру связи и средств массовой информации ЦАР Сержу Гислен Джори.