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Sohu: модернизация российских Ту-160 «Белый лебедь» заставила НАТО нервничать
Армия
Sohu: модернизация российских Ту-160 «Белый лебедь» заставила НАТО нервничать
avia.pro

Пекин, 7 ноября. Россия проводит модернизацию своих стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», которые не позволят странам НАТО расслабиться. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Российские специалисты установят на бомбардировщики Ту-160М2 новый двигатель, а также большое количество различного современного оборудования. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи издания.

Главная изюминка воздушного судна — мощный мотор НК-32-02. Это двигатель нового поколения, который следует после знаменитого советского силового агрегата. Конструкторы сделали новую версию мотора улучшенной, подчеркнули китайские авторы. Таким образом НК-32-02 стал более производительным, а также получил современную систему охлаждения.

Теперь Ту-160 имеет очень мощный двигатель, но при этом теперь он более экономичен. Такие маневры позволили российским специалистам значительно увеличить дальность полета бомбардировщика. По данным журналистов, «Белый лебедь» теперь способен пролететь на тысячу километров дальше.

«Модернизация позволит России улучшить боевые возможности своих бомбардировщиков. Благодаря новому двигателю НК-32-02 и бортовой авионике Ту-160 сохранит свои позиции в списке лучших бомбардировщиков мира. Этот самолет продолжит оставаться важной частью ядерной триады РФ», — резюмировали эксперты.

Авторы Sohu отметили, что модернизация российских Ту-160 «Белый лебедь» не на шутку встревожила и заставила понервничать силы НАТО.

Ранее аналитики Sohu назвали сигналом для Соединенных Штатов маневры российских Ту-160 над Мексиканским заливом. По мнению китайских аналитиков, патрулирование региона самолетами ВКС России вызовет настоящую панику в Белом доме.

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россия нато ту-160
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