Пекин, 7 ноября. Читатели китайского сайта «Гуаньча» не исключили, что политики Украины и Европы испугались Военной доктрины Союзного государства.
Ранее соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Китайцы в свою очередь с восторгом восприняли новость.
«Россия завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться», — написал один из комментаторов.
«Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться», — высказался другой читатель.
Некоторые юзеры отметили, что США хотят иметь Россию в качестве внешнего врага, чтобы укрепить свой контроль над странами Европы.
«Скоро Польше и Литве ничего не останется, как войти в состав России», — иронично добавил подписчик сайта.
«Украина там не испугалась до смерти?» — с сарказмом заметил другой.
Ранее читатели «Гуаньча» восхитились выступлением Путина в Сочи. Они отметили, что если США начнут агрессивно действовать против Китая, то Россия не останется в стороне и встанет на защиту КНР.