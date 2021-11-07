Читатели китайского «Гуаньча» восхитились Военной доктриной России и Белоруссии

Пекин, 7 ноября. Читатели китайского сайта «Гуаньча» не исключили, что политики Украины и Европы испугались Военной доктрины Союзного государства.

Ранее соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Китайцы в свою очередь с восторгом восприняли новость.

«Россия завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться», — написал один из комментаторов.

«Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться», — высказался другой читатель.