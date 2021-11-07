Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 21:50
21:44
Весь мир
Новые автозаправки открылись в столице ЦАР
21:41
Весь мир
Жители Эфиопии потребовали от американских СМИ остановить дезинформационную кампанию
21:31
Весь мир
МИД Южной Кореи призвал сограждан эвакуироваться из Эфиопии
21:27
Весь мир
Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии попросило сограждан покинуть африканскую республику
21:25
Весь мир
Центральноафриканскому филиалу Института Пастера в Банги исполнилось 60 лет
21:24
Происшествия
Двое находившихся в розыске мужчин погибли в ДТП под Пустошкой в Псковской области
21:20
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук показала сына от Арая Чобаняна
21:15
Общество
Депутат Морозов объяснил, почему ЕС скоро забудет об Украине
21:13
Весь мир
Сепаратисты захватили город в 220 км от столицы Эфиопии
21:08
Весь мир
Нацсобрание ЦАР рассмотрит возможность создания комитета по контролю финансов
Все новости

Читатели китайского «Гуаньча» восхитились Военной доктриной России и Белоруссии
Политика
Читатели китайского «Гуаньча» восхитились Военной доктриной России и Белоруссии
pixabay.com

Пекин, 7 ноября. Читатели китайского сайта «Гуаньча» не исключили, что политики Украины и Европы испугались Военной доктрины Союзного государства.

Ранее соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко. Китайцы в свою очередь с восторгом восприняли новость.

«Россия завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться», — написал один из комментаторов.

«Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться», — высказался другой читатель.

Читатели китайского «Гуаньча» восхитились Военной доктриной России и Белоруссии
pixabay.com / IGORN

Некоторые юзеры отметили, что США хотят иметь Россию в качестве внешнего врага, чтобы укрепить свой контроль над странами Европы.

«Скоро Польше и Литве ничего не останется, как войти в состав России», — иронично добавил подписчик сайта.

«Украина там не испугалась до смерти?» — с сарказмом заметил другой.

Ранее читатели «Гуаньча» восхитились выступлением Путина в Сочи. Они отметили, что если США начнут агрессивно действовать против Китая, то Россия не останется в стороне и встанет на защиту КНР.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели китайского «Гуаньча» восхитились Военной доктриной России и Белоруссии
россия белоруссия китай Гуаньча
Комментировать