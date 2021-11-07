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Советник Байдена Салливан заявил, что США ищут возможности сосуществования с Китаем
Политика
Советник Байдена Салливан заявил, что США ищут возможности сосуществования с Китаем
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 7 ноября. Власти США ищут возможности сосуществования с Китаем и больше не добиваются его трансформации, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам политика, одной из ошибок прежней власти США было мнение, что стоит добиваться фундаментальной трансформации китайской системы. Администрация Джо Байдена так не считает, отметил Салливан. Теперь Вашингтон планирует формировать условия, при которых США и КНР как две великие державы могут действовать «в рамках международной системы на обозримую перспективу».

«Мы хотим, чтобы условия такого сосуществования были благоприятны для продвижения американских интересов и ценностей», — подчеркнул он в интервью CNN.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американского аналитика Энда Каррана сообщило, что мировое финансовое сообщество оказалось загнанным в тупик из-за огромных запасов доллара у Китая. Запасами американской валюты КНР обеспечила беспрецедентное положительное сальдо торгового баланса, а также рекордный приток средств с рынка облигаций.

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Джейк Салливан сша китай байден
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