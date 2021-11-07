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Читатели Fox News раскритиковали Байдена за упреки в низком интеллекте в адрес американцев
Политика
Читатели Fox News раскритиковали Байдена за упреки в низком интеллекте в адрес американцев
Global Look Press  /  Pignatelli/EUC

Вашингтон, 7 ноября. Читатели издания Fox News выразили недовольство после слов президента США о том, что американцы слабо разбираются в вопросах ценообразования.

По словам Байдена, рядовые жители Соединенных Штатов обеспокоены повышением цен в магазинах, так как не осознают реальных причин этого процесса. Сами американцы скептически отнеслись к этой оценке. Свое мнение они выразили в комментариях под новостным сюжетом.

«Конечно, над нами издеваются! Вся партия демократов считает, что американский народ недостаточно умен, чтобы принимать собственные решения», — написал один из пользователей сети.

«Он в чем-то прав. Это ведь мы посадили его в Белый дом», — добавил другой.

Американские СМИ распространили информацию о том, что пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок товаров. В связи с этим цены на некоторые продукты выросли.

Ранее Байден возложил ответственность за рост цен на топливо в мире на Россию. Американский лидер считает, что Москва и страны ОПЕК не хотят наращивать поставки энергоносителей.

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