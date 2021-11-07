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В Ираке сформирован комитет для расследования покушения на премьер-министра
Весь мир
В Ираке сформирован комитет для расследования покушения на премьер-министра
wikipedia.org  /  The Media Office of the Prime Minister of Iraq / CC BY 2.5

Багдад, 7 ноября. Власти Ирака сформировали специальный комитет, который займется расследованием покушения на жизнь премьер-министра республики Мустафы аль-Казыми.

Резиденция главы правительства утром 7 ноября подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них удалось сбить силами противовоздушной обороны, но один БПЛА достиг цели и нанес удар по зданию. При этом, по сообщению ряда источников, не функционировала американская система ПВО C-RAM, которая прежде исправно отражала все подобные атаки на «зеленую зону», где расположены посольства иностранных государств. Это вызвало дополнительные вопросы у властей страны.

Один снаряд разорвался в здании, другой неразорвавшийся боеприпас впоследствии был найден на крыше. Пострадали десять сотрудников службы охраны, сам премьер-министр, по сообщениям СМИ, мог получить легкое ранение в запястье, однако эта информация не получила подтверждения. Вскоре он опубликовал заявление, отметив, что его здоровью ничто не угрожает, и призвал всех сохранять спокойствие.

Как сообщается, вскоре Аль-Казыми вернулся к выполнению своих должностных обязанностей и провел экстренное заседание с Советом по национальной безопасности при правительстве Ирака. По итогам мероприятия было принято решение о проведении расследования для поиска причастных к нападению и привлечению их к ответственности за совершение теракта.

Руководство Европейского союза, власти США, Ливана, Саудовской Аравии и ряда других стран уже осудили покушение на жизнь Аль-Казыми. Как отметили в Бейруте, эта атака поставила под угрозу не только безопасность премьера, но и стабильность во всей республике. Также глава правительства Ливана Наджиб Микати позвонил иракскому коллеге, чтобы узнать о его самочувствии после покушения. Вашингтон, в свою очередь, подчеркнул готовность оказать любую помощь в расследовании и выразил приверженность сохранению безопасности в Ираке.

Осудил нападение и Иран, после покушения глава Совета национальной безопасности Исламской республики присоединился к призывам о проведении расследования.

Между тем многие обвиняют в атаке проиранские группировки, которые недавно потерпели поражение на выборах в парламент. После этого они обвинили правительство в махинациях и потребовали пересчета голосов, однако по мнению членов избиркома, это не приведет к существенным изменениям результатов. После этого поддерживаемые Тегераном движения организовали массовые протесты и пригрозили дестабилизировать обстановку в стране — именно поэтому многие пользователи социальных сетей считают налет БПЛА их инициативой.

В комментарии ФАН независимый политический обозреватель Дмитрий Бабич отверг данную версию, заявив о ее нелогичности. По словам эксперта, причиной покушения мог стать глубинный конфликт, который зреет в Иране на протяжении десятилетий.

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