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Американский транспортник C-130 отработал захват в воздухе ударного дрона Gremlin

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 20:39
Армия
Американский транспортник C-130 отработал захват в воздухе ударного дрона Gremlin
wikipedia.org  /  Ken Hackman

Вашингтон, 7 ноября. Военно-воздушные силы США провели повторные испытания системы захвата беспилотников в воздухе. В рамках тестирования был задействован военно-транспортный самолет C-130 Hercules, который успешно поймал ударный беспилотник X-641A Gremlin. Подобный маневр стал первым в своем роде.

Американские инженеры с прошлого года пытались наладить взаимодействие транспортника и беспилотного летательного аппарата. В рамках этой работы специалисты оснастили С-130 Hercules специальной системой захвата, но ее предыдущие испытания провалились.

Ударный дрон X-641A Gremlin является экспериментальным аппаратом. Он способен действовать в одиночку, а также в группе других беспилотников. Управлять X-641A может как оператор, так и автопилот, способный самостоятельно решать поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что ВВС США планируют модернизировать устаревающие истребители пятого поколения F-22 Raptor. Они уже подписали соответствующий контракт с американской военной корпорацией Lockheed Martin. Работы должны быть завершены до 31 октября 2031 года.

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