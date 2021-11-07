Американский транспортник C-130 отработал захват в воздухе ударного дрона Gremlin

Вашингтон, 7 ноября. Военно-воздушные силы США провели повторные испытания системы захвата беспилотников в воздухе. В рамках тестирования был задействован военно-транспортный самолет C-130 Hercules, который успешно поймал ударный беспилотник X-641A Gremlin. Подобный маневр стал первым в своем роде.

Американские инженеры с прошлого года пытались наладить взаимодействие транспортника и беспилотного летательного аппарата. В рамках этой работы специалисты оснастили С-130 Hercules специальной системой захвата, но ее предыдущие испытания провалились.

Ударный дрон X-641A Gremlin является экспериментальным аппаратом. Он способен действовать в одиночку, а также в группе других беспилотников. Управлять X-641A может как оператор, так и автопилот, способный самостоятельно решать поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что ВВС США планируют модернизировать устаревающие истребители пятого поколения F-22 Raptor. Они уже подписали соответствующий контракт с американской военной корпорацией Lockheed Martin. Работы должны быть завершены до 31 октября 2031 года.