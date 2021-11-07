Оскорбленный Канье Уэст отписался от Ким Кардашьян в Instagram

Лос-Анджелес, 7 ноября. Известный американский рэпер Канье Уэст окончательно поставил точку в отношениях с суперзвездой Ким Кардашьян. Музыкант отписался от Instagram-аккаунта своей еще официальной супруги.

После многолетнего брака звезда телешоу «Семейство Кардашьян» решила наконец расстаться с известным мужем. Однако процесс развода затягивается, тем самым давая надежду музыканту на счастливое воссоединение семьи. При этом американская модель так не думает и уже успела закрутить роман с популярным актером и комиком Питом Дэвидсоном.

Сначала папарацци было сложно доказать их встречи, однако совсем недавно их видели вместе в парке развлечений в Калифорнии, откуда они отправились в модный итальянский ресторан и дорогой ночной клуб.

Global Look Press / Ron Adar/Keystone Press Agency

Истории похождений жены настолько оскорбили Уэста, что он принял решение поставить точку в отношениях. Показал свое недовольство рэпер с помощью популярной соцсети Instagram. Многие поклонники уверены, что отцу детей Кардашьян крайне сложно наблюдать за развитием романа модели и звезды фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Еще совсем недавно известный музыкант открыто заявил, что не хочет развода. В эфире передачи Saturday Night Show Уэст отметил, что так же, как и их дети, желает добиться воссоединения семьи и по-прежнему считает Ким Кардашьян своей женщиной.