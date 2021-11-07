БПЛА международной коалиции нанес удар в районе сирийского Джараблюса

Алеппо, 7 ноября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно связанный с Международной коалицией во главе с США, нанес удар по району города Джараблюс в сирийской провинции Алеппо.

⭕️#Syria: 1???????? #USA #UAV struck with a Hellfire missile 2 #Isis terrorists

????The incident took place in the city of Jarablus in the territory controlled by pro-Turkish militants.

????Both terrorists are dead pic.twitter.com/tv7xoduEku — ????-???????????????? (@L_Team10) November 7, 2021

По предварительным данным, в результате атаки были убиты два человека на мотоцикле. Их личности устанавливаются. Источники журналиста Халеда Искефа сообщают, что один из местных лидеров террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) по прозвищу «Абу Абдо аль-Хамви» мог быть ликвидирован в результате данного удара.

#فرات_بوست#حلب الريف الشرقي :

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح جراء قصف صاروخي مجهول المصدر استهدف مدينة جرابلس شرقي حلب قبل قليل. pic.twitter.com/A5RfHKeCJI — فرات بوست (@EuphratesPost) November 7, 2021

С 2016 года Джараблюс, расположенный примерно в 95 км от города Алеппо, оккупирован ВС Турции и подконтрольными ей боевиками. В сирийских районах, подконтрольных Анкаре, традиционно отмечается высокий уровень преступности и бесчинства радикальных группировок.

Стоит отметить, что действия Международной коалиции далеко не всегда являются эффективными. Нередко удары США и их союзников, наоборот, нацелены на гражданскую инфраструктуру мирных граждан. Так, корреспондент Международной редакции ФАН ранее зафиксировал кадры ущерба, нанесенного американцами в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.