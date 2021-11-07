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БПЛА международной коалиции нанес удар в районе сирийского Джараблюса
Весь мир
БПЛА международной коалиции нанес удар в районе сирийского Джараблюса
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Алеппо, 7 ноября. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предположительно связанный с Международной коалицией во главе с США, нанес удар по району города Джараблюс в сирийской провинции Алеппо.

По предварительным данным, в результате атаки были убиты два человека на мотоцикле. Их личности устанавливаются. Источники журналиста Халеда Искефа сообщают, что один из местных лидеров террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) по прозвищу «Абу Абдо аль-Хамви» мог быть ликвидирован в результате данного удара.

С 2016 года Джараблюс, расположенный примерно в 95 км от города Алеппо, оккупирован ВС Турции и подконтрольными ей боевиками. В сирийских районах, подконтрольных Анкаре, традиционно отмечается высокий уровень преступности и бесчинства радикальных группировок.

Стоит отметить, что действия Международной коалиции далеко не всегда являются эффективными. Нередко удары США и их союзников, наоборот, нацелены на гражданскую инфраструктуру мирных граждан. Так, корреспондент Международной редакции ФАН ранее зафиксировал кадры ущерба, нанесенного американцами в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия алеппо международная коалиция
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