Депутат Морозов объяснил, почему ЕС скоро забудет об Украине

Украина надоест Евросоюзу, ведь постоянно платить за ее проблемы с газом — дорого и неблагодарно, заявил в интервью ФАН депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя высказывание киевского политолога Андрея Головачева, что с прекращением транзита газа ЕС забудет об Украине. Морозов уверен, что своего эксперта власти Незалежной слышат, риски осознают, но действовать будут по-своему особенному плану.

«Они отдают себе отчет в том, что может произойти, если не будет газового транзита. Другое дело, что они питают иллюзии, что эта их русофобия — их самоценность в качестве антироссийского плацдарма в Европе будет европейцам дороже, чем газ и нормальные отношения с Россией. Вот они надеются на этот миф, что они будут дороги европейцам при любых условиях. Даже тогда, когда европейцам это будет не выгодно. Тогда, когда они будут терять деньги и так далее. Мне кажется, что вот здесь как раз расчет и ошибочный. Поэтому с ушами у них все в порядке, а вот с головой — не очень хорошо», — сделал выводы депутат Морозов.

Транзитный контракт Украины будет действовать до 2024 года. Тем временем российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2» полностью достроен и проходит процесс сертификации. Он может продолжиться до весны следующего года, после чего «Газпром» начнет прямые поставки природного топлива в Германию. Поэтому прогнозы украинского политолога о потере интереса к Незалежной имеют все шансы сбыться. Ранее он заявил, что Украина очень сильно переоценивает свою значимость для мира в целом и Европы в частности.