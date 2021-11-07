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Главнокомандующий ВС Судана принял делегацию Лиги арабских государств
Весь мир
Главнокомандующий ВС Судана принял делегацию Лиги арабских государств
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka

Хартум, 7 ноября. Главнокомандующий суданскими вооруженными силами генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан принял в своем офисе в Хартуме делегацию Лиги арабских государств (ЛАГ) во главе с помощником ее генерального секретаря Хусамом Заки.

В ходе встречи военачальник подтвердил полную приверженность армии демократическим преобразованиям и стремление защищать достижения революции. Со своей стороны, представитель ЛАГ в заявлении для прессы по итогам переговоров сообщил, что делегация передала Аль-Бурхану устное послание генерального секретаря, в котором тот указал на важность принятия диалога в качестве главного средства преодоления кризисов, возникающих в процессе перехода к демократии.

Он добавил, что на встрече стороны затронули несколько вопросов, связанных с текущей ситуацией в восточноафриканском государстве, назвав состоявшийся разговор «серьезным», и пообещали донести позицию Хартума до генерального секретаря ЛАГ. Хусам Заки подтвердил, что его организация поддерживает Судан на всех этапах и внимательно следит за процессом демократических преобразований в стране.

Несколькими днями ранее Абдель Фаттах аль-Бурхан принял в своем офисе делегацию Африканского союза. Во время встречи он также подтвердил приверженность задачам суданской революции и намерение сформировать переходные институты, действующие вплоть до проведения всеобщих выборов в июле 2023 года.

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судан
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