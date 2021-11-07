Регистрация кандидатов в президенты и парламент Ливии начнется 8 ноября

Триполи, 7 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии объявила о том, что регистрация кандидатур на президентских и парламентских выборах начнется завтра, 8 ноября, одновременно с распределением бюллетеней избирателей на местах.

Председатель ВИКИмад аль-Сайех указал во время пресс-конференции, что прием документов от претендентов на пост главы государства продлится до 22 ноября. Он подчеркнул, что впервые с момента обретения североафриканской страной независимости в ней проходит всенародное голосование за президента, и призвал всех граждан, кандидатов и сотрудников комиссии серьезно подойти к выполнению своих обязанностей.

Ас-Сайех добавил, что заявки на участие в парламентских выборах принимаются до 7 декабря. Глава ВИК отметил, что со всеми правилами и процедурами регистрации можно ознакомиться на сайте комиссии.

Ранее уже несколько кандидатов проявили желание баллотироваться в президенты Ливии. Такое заявление, в частности, опубликовал министр иностранных дел бывшего Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж, а также прежний заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Ибрагим Даббаши. Кроме того, о намерении участвовать в гонках заявил и действующий премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба.