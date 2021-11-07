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Регина Тодоренко призналась, что на работе ее не любят
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Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что на работе ее не любят
Prt Scr premier.one

Москва, 7 ноября. Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко оценила свои качества как работника. В новой публикации звезда призналась, что многие коллеги справедливо могут ее недолюбливать.

Ведущая популярного телешоу «Орел и решка» откровенно поговорила со своими фолловерами в социальной сети Instagram. Тодоренко призналась, что с ней довольно сложно работать, поскольку она постоянно пытается добавить свои идеи в уже готовый проект. Ведущая уверена, что многие коллеги и сотрудники не пылают особой любовью к ней за это.

«В работе я не подарок! Эмоциональная, дотошная, требовательная, порой вредная! Все время исправляю сценарии, а этого дико не любят редактора. Зачастую я все переиначиваю, условно, транспонирую под удобную себе тональность», — разоткровенничалась звезда.

Тодоренко рассказала, что может прийти на площадку и после ознакомления со сценарием начать предлагать свои варианты развития событий. Обычно у нее их бывает не меньше десятка. Саму ведущую раздражают такие люди.

«Терпеть не могу таких людей. Свет выставлен, идея придумана, нет… Все ей неймется. Хорошо, что команды, с которыми я сотрудничаю, — очень гибкие и готовы к любому проявлению творчества», — добавила Тодоренко.

Ранее стало известно, что Тодоренко вернулась к работе над популярной передачей о путешествиях «Орел и решка». Вместе с шоуменом Тимуром Родригезом она полетела на съемки в Псков.

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работа тодоренко звезды орел и решка
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