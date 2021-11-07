Политолог Суздальцев: успех России с А-50У стал поводом для негодования Вашингтона

Санкт-Петербург, 7 ноября. Российский самолет-разведчик А-50У способен изменить соотношение сил в любом регионе, что вызывает негодование Вашингтона, заявил политолог Андрей Суздальцев.

В комментарии изданию «Народные Новости» он раскрыл преимущества российского летающего радара А-50У над американскими аналогами. Секрет успеха, по его словам, кроется в новой «начинке».

«Установленный на него радар позволяет земле охватывать сферу вокруг этого самолета до 300 километров. Он создает сильный фронт, который позволяет "открывать глаза" в любой наземной или морской группировке российских войск», — объяснил эксперт.

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В США аналогичные функции выполняют самолеты системы AWACS. Но стоимость их неоправданно высока. При этом российский А-50У пользуется популярностью на рынке вооружений как раз из-за соотношения цены и качества. Именно этим объясняется нервная реакция американцев на обновление самолета.

«Находясь в воздухе, А-50У резко меняет соотношение сил в любом регионе. Он позволяет фиксировать любую активность потенциального противника. Американская сторона не первый раз выражает негодование, что Россия производит сопоставимую военную технику, которая продается гораздо ниже цены», — констатировал аналитик.

Ранее самолет оценил научный сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос. Машину он назвал основой успеха российской обороны.