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Литовкин: США ждет неприятный сюрприз из-за новейшей российской ракеты-трансформера
Армия
Литовкин: США ждет неприятный сюрприз из-за новейшей российской ракеты-трансформера
facebook.com  /  Виктор Литовкин

Москва, 7 ноября. Российские специалисты запатентовали уникальный интеллектуальный беспилотный боеприпас с повышенной маневренностью, который обещает стать неприятным сюрпризом для США. Об этом заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Разработка принадлежит ученым федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Новейший боеприпас сможет совершать полет с огибанием поверхности благодаря дополнительным выдвижным крыльям и управляемому переднему вертикальному оперению. Создатели уверяют, что ракета будет способна искать цели и определять расстояние до них при помощи видеомодулей оптической головки самонаведения, передает «ПолитРоссия».

Полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что боеприпас будет представлять из себя настоящую беспилотную ракету-трансформер. Благодаря способности менять вариации полета с огибанием поверхностей снаряд будет вести себя как настоящий поисковый дрон.

«Он будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой. Когда же искомый объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону, как самая обычная, но смертоносная ракета», — указал эксперт.

По словам аналитика, беспилотник сможет самостоятельно обнаружить заданный объект и определить его скорость, координаты и расстояние до него. Если разработка пройдет все испытания, то Вашингтон ждет весьма неприятный подарок, отметил обозреватель.

«Если все сложится удачно, и этот боеприпас будет принят на вооружение, он сможет стать неприятным сюрпризом для всех потенциальных противников нашей страны, вплоть до США», — заключил Литовкин.

Ранее сообщалось, что беспилотники вертолетного типа «Термит» поступят на вооружение ВС РФ в 2022 году. Они смогут наносить удары по выявленным целям с помощью ракет различного типа, в том числе посредством управляемых и корректируемых боеприпасов.

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россия сша беспилотник ракета вооружение литовкин
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