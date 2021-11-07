Глава La Synergie о заявлении генсека ООН: его не волнуют жизни центральноафриканцев

Банги, 7 ноября. Руководитель общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Эулоге Доктрове Кои раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по поводу инцидента возле дворца президента ЦАР. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.

«Мы удивились циничному характеру высказываний Гутерреша, который полностью проигнорировал факт убийства миротворцами ООН 15-летнего ребенка. Вместо этого он пожалел сотрудников многопрофильной миссии (МИНУСКА), нарушивших закон ЦАР. В этом нет ни капли гуманизма.

Синергия решительно против такого отношения. Мы осуждаем лживые, подлые и безответственные заявления генсека ООН, который, сидя в солидном нью-йоркском офисе, позволяет себе критиковать законную реакцию национальной армии», — возмутился Кои.