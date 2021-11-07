Глава La Synergie о заявлении генсека ООН: его не волнуют жизни центральноафриканцев

Банги, 7 ноября. Руководитель общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Эулоге Доктрове Кои раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по поводу инцидента возле дворца президента ЦАР. Об этом сообщили аналитики издания Ndjoni Sango.
«Мы удивились циничному характеру высказываний Гутерреша, который полностью проигнорировал факт убийства миротворцами ООН 15-летнего ребенка. Вместо этого он пожалел сотрудников многопрофильной миссии (МИНУСКА), нарушивших закон ЦАР. В этом нет ни капли гуманизма.
Синергия решительно против такого отношения. Мы осуждаем лживые, подлые и безответственные заявления генсека ООН, который, сидя в солидном нью-йоркском офисе, позволяет себе критиковать законную реакцию национальной армии», — возмутился Кои.
Активист считает, что позиция Гутерреша в конечном итоге приводит к смерти жителей Центральноафриканской Республики. Именно безответственный подход руководства ООН влечет за собой безнаказанность миротворцев, уверен координатор La Synergie:
«Подобная реакция вызывает у нас тревогу. Складывается ощущение, что жизни граждан маленькой ЦАР не заботят миссию ООН. Вместо этого руководство Организации покрывает преступников, оправдывает их и не привлекает к ответственности за многочисленные бесчинства. Мы ответственно заявляем, что народ и правительство республики не нуждаются в поддержке со стороны ООН».
Ранее президент Фостен-Арканж Туадера поставил под сомнение официальную версию руководства МИНУСКА, обратив внимание на отсутствие каких-либо доказательств, подтверждающих заявление ООН.