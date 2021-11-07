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Теннисист Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале турнира «Мастерс»
Спорт
Теннисист Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале турнира «Мастерс»
ru.wikipedia.org  /  IvanAndreevich

Париж, 7 ноября. Серб Новак Джокович вышел победителем из поединка против россиянина Даниила Медведева в финале «Мастерса» в столице Франции. Теннисист выиграл со счетом 3:6, 6:4; 6:3.

В прошлый раз спортсмены соревновались друг с другом в финале US Open — 2021. Встреча соперников завершилась победой Медведева в трех сетах поединка. Кроме того, именно он в 2020 году стал чемпионом парижского турнира «Мастерс».

На этот раз Джокович уверенно обыграл противника, сделав шесть эйсов, допустив две двойные ошибки и реализовав пять брейк-пойнтов из шести.

Джокович высоко оценил игру против россиянина накануне финального матча. Теннисист назвал выход на корт большой битвой в рамках «Мастерса».

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