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Митрахович: Польша не станет крупным газовым хабом Европы из-за зависимости от РФ
Экономика
Митрахович: Польша не станет крупным газовым хабом Европы из-за зависимости от РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 ноября. Планы Польши вытеснить Германию и добиться статуса крупного газового хаба Европы неосуществимы по нескольким причинам, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский ранее заявил, что Варшава действительно строит амбициозные планы в данном направлении. В интервью местному журналу он отметил «стремительное экономическое развитие» республики, а также «успех избранной польским правящим лагерем модели социальной политики».

«Польша имеет план создания центральноевропейского хаба за счет приобретения, последующей газификации СПГ и перепродажи. Но существует несколько проблем. Как правило, сжиженный природный газ дороже, за исключением нескольких месяцев в году. Поэтому перепродажа СПГ странам, имеющим доступ к выгодному трубопроводному газу, невыгодна», — отметил Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, у Польши нет достаточных мощностей для реализации проекта — их нужно достраивать, однако в этом вопросе рассчитывать на европейских коллег не приходится. При этом не факт, что после отказа от продления контракта с «Газпромом» власти страны прекратят закупать объемы у России. Потребление «газпромовского» сырья сохранится из-за дороговизны СПГ, а также нехватки мощностей в трубопроводе Baltic Pipe.

Немецкое издание Der Spiegel ранее напомнило, что ФРГ не учла позицию Польши в оценке по сертификации российского проекта «Северный поток — 2». Таким образом, по мнению журналистов, между Берлином и Варшавой возникнут новые разногласия.

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