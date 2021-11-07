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Китайские космонавты Чжиган и Япин начали монтажные работы в открытом космосе
Общество
Китайские космонавты Чжиган и Япин начали монтажные работы в открытом космосе
Олег Котов  /  из личного архива

Пекин, 7 ноября. Космонавты, которые находятся на орбитальной станции КНР, приступили к проведению монтажных работ в открытом космосе. Об этом сообщили на Центральном телевидении Китая.

Внекорабельными работами занимаются капитан экипажа Чжай Чжиган и тайконавт Ван Япин. Действия астронавтов в открытом космическом пространстве координирует их коллега Е Гуанфу. Также он занимается поддержкой связи с Чжиган и Япин. По плану космонавты должны провести внекорабельные работы за шесть часов.

Китайская орбитальная станция расположена на высоте около 400 километров. Она рассчитана на проживание трех человек. При этом во время смены экипажа допускается одновременное нахождение шести космонавтов.

Как сообщалось ранее, систему виртуальной реальности «Одиссей» разработала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Комплекс будут использовать, чтобы тренировать космонавтов для выхода в открытый космос.

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