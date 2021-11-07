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Приближенный Эрдогана выиграл государственные тендеры на сумму 121 млн долларов
Весь мир
Приближенный Эрдогана выиграл государственные тендеры на сумму 121 млн долларов
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 7 ноября. Компании турецкого бизнесмена Фуата Тосьялы получили 121 миллион долларов на государственных тендерах в период с 2012 по 2021 годы. В значительной степени успех предпринимателя связан с его приближенностью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает издание BirGün.

Тосьялы владеет холдинговой компанией под названием Tosyalı Holding. Подконтрольные ему фирмы за последние девять лет выиграли 43 тендера — в основном на поставку труб в государственные учреждения. Большая часть из них приходится на долю Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi, и Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi Anonim Şirketi.

Заказы выдавались Турецкой акционерной компанией по трубопроводам и транспортировке нефти (BOTAŞ), Генеральным директоратом государственных гидротехнических сооружений, Генеральным директоратом Турецкой нефтяной корпорации (TPAO).

Пока правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) контролировала Стамбул (до 2019 года, когда был избран оппозиционный мэр), компании Тосьялы также получали крупные тендеры от города. В 2014 году Генеральный директорат Управления водоснабжения и канализации Стамбула (ISKI) отдал Tosyalı Dış Ticaret Anonim Şirketi заказ стоимостью 126,43 миллиона лир на поставку водопроводных труб.

Надзор за некоторыми крупными строительными проектами также был предоставлен дочерним компаниям Tosyalı. Например — возведение промышленной зоны Филес в северном Причерноморье в 2019 году. Что же касается практической роли этих фирм в данном процессе — на этот счет депутат от оппозиционной «Народно-республиканской партии» (НРП) Дениз Явуз Явузылмаз заявлял:

«Tosyalı Holding участвует в проекте Филес не как инвестор, а как партнер ПСР».

Холдинг Тосьялы является одним из многих, принадлежащих союзникам Эрдогана, которые регулярно выигрывают государственные тендеры. Так, миллиардер и приближенный президента Мехмет Ченгиз, руководит Cengiz Holding, выиграл наибольшее количество госзаказов в абсолютном отношении. Бизнесмен занимается курированием многомиллионных крупномасштабных инфраструктурных и строительных проектов. Кроме того, компания, принадлежащая отцу зятя Эрдогана, занималась обширным строительством и ремонтом турецкой национальной железной дороги.

В последние месяцы представители высших эшелонов власти и бизнеса Турции подвергаются обличительной кампании, в ходе которой перед общественностью раскрываются факты коррупции, интеграции мафии в государственный аппарат, оборота наркотиков, заказных убийств и принуждений к суициду.  

Центральную роль в этом процессе играет турецкий мафиози Седат Пекер, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и порционно выкладывает новые компрометирующие материалы, подкрепляемые вещественными доказательствами.

В Турции ему уже грозит тюремный срок длительностью более 392 лет по обвинениям в финансовых преступлениях и в насилии. Тем не менее в начале ноября он заявил о наличии у него секс-видео с участием ряда турецких политиков. Причем подобный материал он опубликовал еще 20 октября, чем спровоцировал отставку премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсана Санера, который, к тому же, оказался вынужден покинуть пост лидера «Партии национального единства» (ПНЕ).

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