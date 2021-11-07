Приближенный Эрдогана выиграл государственные тендеры на сумму 121 млн долларов

Анкара, 7 ноября. Компании турецкого бизнесмена Фуата Тосьялы получили 121 миллион долларов на государственных тендерах в период с 2012 по 2021 годы. В значительной степени успех предпринимателя связан с его приближенностью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает издание BirGün.

Тосьялы владеет холдинговой компанией под названием Tosyalı Holding. Подконтрольные ему фирмы за последние девять лет выиграли 43 тендера — в основном на поставку труб в государственные учреждения. Большая часть из них приходится на долю Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi, и Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi Anonim Şirketi.

BirGün investigation: Fuat Tosyalı, a close ally of President Erdoğan, has been given 1 billion liras in government tenders https://t.co/VLWASDrXF6 — Frank Nordhausen (@NordhausenFrank) November 7, 2021

Заказы выдавались Турецкой акционерной компанией по трубопроводам и транспортировке нефти (BOTAŞ), Генеральным директоратом государственных гидротехнических сооружений, Генеральным директоратом Турецкой нефтяной корпорации (TPAO).

Пока правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) контролировала Стамбул (до 2019 года, когда был избран оппозиционный мэр), компании Тосьялы также получали крупные тендеры от города. В 2014 году Генеральный директорат Управления водоснабжения и канализации Стамбула (ISKI) отдал Tosyalı Dış Ticaret Anonim Şirketi заказ стоимостью 126,43 миллиона лир на поставку водопроводных труб.

When #Erdogan's candidate lost the mayor's election in #Istanbul, the govt ordered a recount of the votes and then cancelled the results altogether. But opposition candidate #Imamoglu has now won the new elections in an even bigger landslide! Good news from our neighbour #Turkey! pic.twitter.com/gnNZ3Poe5I — PanEuropeanMovement (@EuropeanPan) June 23, 2019

Надзор за некоторыми крупными строительными проектами также был предоставлен дочерним компаниям Tosyalı. Например — возведение промышленной зоны Филес в северном Причерноморье в 2019 году. Что же касается практической роли этих фирм в данном процессе — на этот счет депутат от оппозиционной «Народно-республиканской партии» (НРП) Дениз Явуз Явузылмаз заявлял:

«Tosyalı Holding участвует в проекте Филес не как инвестор, а как партнер ПСР».

Холдинг Тосьялы является одним из многих, принадлежащих союзникам Эрдогана, которые регулярно выигрывают государственные тендеры. Так, миллиардер и приближенный президента Мехмет Ченгиз, руководит Cengiz Holding, выиграл наибольшее количество госзаказов в абсолютном отношении. Бизнесмен занимается курированием многомиллионных крупномасштабных инфраструктурных и строительных проектов. Кроме того, компания, принадлежащая отцу зятя Эрдогана, занималась обширным строительством и ремонтом турецкой национальной железной дороги.

???? Cengiz Holding'in vergi borcu Cumhurbaşkanı kararıyla 30 kez silindi.



???? Öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversiteliye haciz uygulandı. #FaturalarıCengizÖdesin pic.twitter.com/G94w735ZNF — Hergele Postası (@HergelePostasi) November 2, 2021

В последние месяцы представители высших эшелонов власти и бизнеса Турции подвергаются обличительной кампании, в ходе которой перед общественностью раскрываются факты коррупции, интеграции мафии в государственный аппарат, оборота наркотиков, заказных убийств и принуждений к суициду.

Центральную роль в этом процессе играет турецкий мафиози Седат Пекер, который находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и порционно выкладывает новые компрометирующие материалы, подкрепляемые вещественными доказательствами.

BEN KARADENİZ ÇOCUGUYUM BEN KAFKAS ASILLI TÜRK AİLENİN ÇOCUĞUYUM LAN BENIM BURNUM YERE DÜŞŞE EĞİLİP ALMAM @sedat_peker pic.twitter.com/uyU4qq6YmT — RUH ADAM (@zehirbaskan1) November 7, 2021

В Турции ему уже грозит тюремный срок длительностью более 392 лет по обвинениям в финансовых преступлениях и в насилии. Тем не менее в начале ноября он заявил о наличии у него секс-видео с участием ряда турецких политиков. Причем подобный материал он опубликовал еще 20 октября, чем спровоцировал отставку премьер-министра непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсана Санера, который, к тому же, оказался вынужден покинуть пост лидера «Партии национального единства» (ПНЕ).