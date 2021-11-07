Украина собирается увеличить поставки электричества из Белоруссии в 27 раз

Киев, 7 ноября. Импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину 8 ноября составит почти в 27 раз больше, чем днем ранее, следует из данных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.

Украинская заявка на 8 ноября составляет 400 МВт. Днем ранее страна закупила всего 15 МВт. Всего же Белоруссия предоставила Украине около 3500 МВт электроэнергии.

В конце октября украинская компания «Энергоатом» выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта из Белоруссии в ноябре. Остальной объем приобрела компания «Электро комьюнити». Поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября из-за дефицита мощностей на украинских электростанциях. Как заявляли в «Энергоатоме», Белоруссия рассматривается в качестве резервного поставщика электричества.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко ранее заявила, что в сложившемся на Украине энергетическом кризисе виновато правительство. Политолог Владимир Корнилов в комментарии ФАН согласился со словами политика. Он напомнил, как власти страны на протяжении длительного времени уверяли население в отсутствии энергетических проблем.