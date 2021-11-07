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Экономист Масленников посоветовал откладывать 20% от зарплаты для финансовой «подушки»
Экономика
Экономист Масленников посоветовал откладывать 20% от зарплаты для финансовой «подушки»
pexels.com  /  Suzy Hazelwood

Москва, 7 ноября. Порядка 20% от зарплаты необходимо откладывать, чтобы сформировать финансовую «подушку» безопасности, заявил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития» Никита Масленников.

Такой подход поможет приучить молодых людей, которые только нашли работу, к сбережению своих накоплений. Куда дальше инвестировать отложенные деньги, зависит от экономической погруженности, отметил эксперт в беседе с агентством URA.RU.

«Самый простой способ — это банковский депозит или брокерский счет для инвестирования на рынки финансового сектора», — добавил Масленников.

Вопрос инвестирования в криптовалюту требует тщательного изучения, поэтому такими инструментами интересоваться стоит, если удалось хорошо разобраться в сфере. В данном случае будет нелишним и посоветоваться с профессионалами.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее заявил, что свои сбережения лучше хранить в долларах США, швейцарских франках и канадских долларах. Идеальное процентное соотношение, по мнению специалиста — 30%-10%-10%.

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Никита Масленников сбережения финансовая подушка
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