Манагуа, 7 ноября. В Никарагуа стартовали президентские и парламентские выборы. В процедуре волеизъявления должны принять участие более 4,4 миллионов человек. По всей стране открылись 3,1 тыс. центров голосования, в которых будут работать 13,4 тыс. избирательных участков.

Población asiste al Centro de Votación en Wany en el Municipio de Siuna a ejercer su derecho al voto.#EleccionesSoberanas2021 #FuerzaDePuebloQueVence pic.twitter.com/vTyvCz13CG — Paula Torrez (@Paulitatorq) November 7, 2021

Никарагуанцем предстоит выбрать президента, вице-президента республики на следующие пять лет, а также 90 членов Национальной ассамблеи и 20 депутатов Центральноамериканского парламента (Parlacen). В этих всеобщих выборах принимают участие 232 наблюдателя, а также около 600 журналистов из различных национальных и международных СМИ.

C учетом пандемии COVID-19 выборы проводятся в соответствии с правилами безопасности. Армия и Национальная полиция страны обеспечивают порядок на участках. Согласно сообщениям СМИ и публикациям в соцсетях, голосование началось достаточно активно, а на отдельных участках очереди скапливались за час и более до открытия.

????Se registra normalidad en las elecciones de #Nicaragua y una gran afluencia de personas para emitir su voto.



Esto no te lo contarán los medios vendidos ni los "influencers" de derecha.



¡Comparte, informa al mundo la verdad!#EleccionesSoberanas2021 @NiEstatNiRei pic.twitter.com/lhctPzq8Jg — ???????????????????????????????? ????????????????í???????????????? ???????? (@ellamararodrig1) November 7, 2021

#7N ????️ | En el colegio Enrique Flores Guevara, en el barrio Unidad de Propósito en Managua, a las 6:50 am habían unos 35 ciudadanos haciendo fila, la mayoría simpatizantes del FSLN.



???? Seguí minuto a minuto este proceso de votación: https://t.co/B4IZzNIUh0



????: © LA PRENSA pic.twitter.com/Y4cpAj5sEt — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 7, 2021

Главнокомандующий армией Никарагуа Хулио Сесар Авилес отметил, что выборы начинаются в спокойной обстановке. И нет никаких угроз, которые бы омрачили процедуру голосования.

«Атмосфера спокойствия очевидна, наша страна самая безопасная в регионе, и мы надеемся, что все пройдет как надо», — сказал он.

Согласно данным одного из последних опросов, правящий в Никарагуа Cандинистский фронт национального освобождения (FSLN) лидирует и получает 70,7% одобрения, 76,8% опрошенных поддерживают действующего президента Даниэля Ортегу, который баллотируется на пятый срок. Конкуренцию ему составят пять кандидатов, из которых наиболее известен представитель правоцентристской Либерально-конституционной партии (PLC) Уолтер Эспиноса и лидер левой Никарагуанской партии христианского пути (CCN) Гильермо Осорно.

Голосование должно закончиться в 18:00 (03:00 по МСК). Ранее стало известно, что за выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России.