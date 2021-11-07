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В Никарагуа стартовали президентские и парламентские выборы

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 20:22
Весь мир
В Никарагуа стартовали президентские и парламентские выборы
twitter.com/PDDH_Nicaragua  /  Официальная страница прокуратуры Никарагуа

Манагуа, 7 ноября. В Никарагуа стартовали президентские и парламентские выборы. В процедуре волеизъявления должны принять участие более 4,4 миллионов человек. По всей стране открылись 3,1 тыс. центров голосования, в которых будут работать 13,4 тыс. избирательных участков.

Никарагуанцем предстоит выбрать президента, вице-президента республики на следующие пять лет, а также 90 членов Национальной ассамблеи и 20 депутатов Центральноамериканского парламента (Parlacen). В этих всеобщих выборах принимают участие 232 наблюдателя, а также около 600 журналистов из различных национальных и международных СМИ.

C учетом пандемии COVID-19 выборы проводятся в соответствии с правилами безопасности. Армия и Национальная полиция страны обеспечивают порядок на участках. Согласно сообщениям СМИ и публикациям в соцсетях, голосование началось достаточно активно, а на отдельных участках очереди скапливались за час и более до открытия.

Главнокомандующий армией Никарагуа Хулио Сесар Авилес отметил, что выборы начинаются в спокойной обстановке. И нет никаких угроз, которые бы омрачили процедуру голосования.

«Атмосфера спокойствия очевидна, наша страна самая безопасная в регионе, и мы надеемся, что все пройдет как надо», — сказал он.

Согласно данным одного из последних опросов, правящий в Никарагуа Cандинистский фронт национального освобождения (FSLN) лидирует и получает 70,7% одобрения, 76,8% опрошенных поддерживают действующего президента Даниэля Ортегу, который баллотируется на пятый срок. Конкуренцию ему составят пять кандидатов, из которых наиболее известен представитель правоцентристской Либерально-конституционной партии (PLC) Уолтер Эспиноса и лидер левой Никарагуанской партии христианского пути (CCN) Гильермо Осорно.

Голосование должно закончиться в 18:00 (03:00 по МСК). Ранее стало известно, что за выборами в Никарагуа будет наблюдать делегация от России.

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выборы никарагуа даниэль ортега
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