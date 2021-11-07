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Президент Алжира выступил против восстановления диалога с оскорбившей нацию Францией
Весь мир
Президент Алжира выступил против восстановления диалога с оскорбившей нацию Францией
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Алжир, 7 ноября. Президент Абдельмаджид Теббун заявил, что не поспособствует ослаблению напряженности в диалоге с Парижем после подстрекательских комментариев французского коллеги Эммануэля Макрона, который поставил под сомнение существование нации до колониализма.

«Я ни о чем не жалею. Макрон совершенно бессмысленно возродил старый конфликт. Я не буду тем, кто сделает первый шаг, чтобы ослабить напряженность. В противном случае я потеряю всех алжирцев. Речь идет не обо мне, а о национальной проблеме. Ни один алжирец не согласится с тем, что я связываюсь с теми, кто нас оскорбил», — объяснил североафриканский лидер.

Президент Франции заявлял, что АНДР управляет «военно-политическая система», а официальную историю страны полностью переписали, но взяли за основу не истину, а ненависть к Парижу.

Алжир назвал подобные высказывания вмешательством в национальные дела, отозвал посла и закрыл воздушное пространство для французской военной авиации.

«Если они захотят сейчас отправиться в Мали или Нигер, им просто придется лететь девять часов вместо четырех. Мы больше не обязаны сотрудничать друг с другом, теперь это может быть кончено», — сказал Абдельмаджид Теббун, обвинив Макрона в «подрыве национального достоинства».

Алжирские активисты развернули широкую кампанию в социальных сетях с требованием бойкотировать французские товары. Правительство собирается не только пересмотреть экономические и торговые отношения с Парижем, но и криминализировать колониализм.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей связал приказ Абдельмаджида Теббуна запретить использование французского языка в министерствах и государственных учреждениях с последовательной реакцией на неоколониальную политику Парижа.

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