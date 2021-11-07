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Егор Крид начал сотрудничество со старшим сыном певицы Валерии
Шоу-бизнес
Егор Крид начал сотрудничество со старшим сыном певицы Валерии
instagram.com  /  @egorkreed

Москва, 7 ноября. Поп-звезда Егор Крид поработал над совместным проектом со старшим сыном певицы Валерии Артемием Шульгиным. Продюсер Иосиф Пригожин поздравил музыкантов с коллаборацией.

Бывший участник лейбла Black Star Крид готовится выпустить новый клип, вдохновленный игрой Gran Theft Auto. Ради этого артист начал сотрудничество с Шульгиным, наследником певицы Валерии. Проект был создан при поддержке продюсера Пригожина. Бизнесмен опубликовал в Instagram яркий кадр в компании артистов и искренне поздравил их с успешной записью клипа.

Шульгин решил пойти по стопам отчима и начал карьеру звездного продюсера. Молодой бизнесмен помог Криду в создании клипа, кроме того, он мог поучаствовать в записи трека — у сына Валерии есть собственная студия звукозаписи.

Помимо Крида, Шульгин часто проводит время в компании российских знаменитостей. Продюсер с удовольствием делится совместными фото в обществе Филиппа Киркорова, основателя группы Artik и Asti и Владимира Познера.

На этом фоне Никита Джигурда остался недоволен работой Пригожина. Артист заявил, что продюсеру не удалось превратить Валерию в звезду мирового уровня.

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Валерия шульгин крид
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