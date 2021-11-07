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Политик Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества»
Общество
Политик Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества»
Федеральное агентство новостей  / 

Великая Октябрьская социалистическая революция — величайшее событие в истории человечества за последние десять тысяч лет. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Событие, высоко оцененное бывшим кандидатом в президенты России, произошло ровно 104 года назад 7 ноября (2526 октября по старому стилю календаря) 1917 года. Большевики и лояльные им вооруженные массы блокировали работу Временного правительства, после чего арестовали его. Так в России началась эпоха коммунистического правления, продлившаяся вплоть до 9 декабря 1991 года.

«Великую Октябрьскую социалистическую революцию можно в полной мере назвать событием, поделившим историю человечества на до и после, — убежден Сурайкин. — Ведь именно в этот день возникло первое на планете государство рабочих и крестьян, которое ставило своей задачей справедливое распределение плодов труда и было нацелено на решение социальных вопросов. Человек — и особенно рабочий человек — ставился властью во главу угла. До советской России таких государств попросту не существовало, и ее появление ознаменовало собой возникновение целого ряда социалистических государств».

По словам политика, даже сейчас, после почти 30 лет со дня краха СССР, в мире существует восемь стран победившего социализма, среди которых есть Китай.

Политик Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества»
Федеральное агентство новостей (ФАН) / ФАН

«При советской власти так или иначе у нас проживает почти полпланеты, — заявил председатель партии «Коммунисты России». — Так что когда противники коммунизма говорят нам, что 104 года назад мы пошли «не тем путем», то это откровенная ложь. Нет иного пути, кроме социалистического — а после него и коммунистического — для создания нормальных стабильных обществ, где люди чувствовали бы себя достойно и вольготно, с нормальной медициной, образованием и продуктовым разнообразием, как это было в Советском Союзе благодаря Великой Октябрьской социалистической революции».

Собеседник ФАН убежден: событие, годовщину которого страна празднует 7 ноября, ознаменовало новый цивилизационный этап развития человечества.

«Сравнить его можно лишь с укрощением человеком огня и созданием первых каменных орудий труда, — убежден Сурайкин. — Так что сегодня действительно великий день!»

Ранее культуролог Андрей Пархоменко предложил механизм принятия символики Союзного государства.

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