Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 20:20
20:17
Армия
Политолог Суздальцев: успех России с А-50У стал поводом для негодования Вашингтона
20:16
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ухода ребенка из приемной семьи на Урале
20:14
Армия
Литовкин: США ждет неприятный сюрприз из-за новейшей российской ракеты-трансформера
20:13
Происшествия
Защита обвиняемых в нападении на отца с ребенком в ТиНАО подаст жалобу на арест
20:13
Весь мир
Глава La Synergie о заявлении генсека ООН: его не волнуют жизни центральноафриканцев
20:10
Спорт
Теннисист Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале турнира «Мастерс»
20:10
Происшествия
Стихийный мемориал в память об убитом лосе появился у офиса КПРФ в Москве
20:09
Экономика
Митрахович: Польша не станет крупным газовым хабом Европы из-за зависимости от РФ
20:09
Общество
Китайские космонавты Чжиган и Япин начали монтажные работы в открытом космосе
20:07
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева сгорели на позициях, мирные жители избили мародеров ВСУ
Все новости

Сенатор Ольга Ковитиди поддержала скорейший запуск «Северного потока — 2»
Политика
Сенатор Ольга Ковитиди поддержала скорейший запуск «Северного потока — 2»
Фото из личного архива Ольги Ковитиди

Москва, 7 ноября. Российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поддержала заявление немецкого политика Маркуса Зедера о скорейшем запуске газопровода «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер порекомендовал властям ФРГ как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Ковитиди согласилась с политиком и отметила, что подобное заявление актуально не только для Германии.

«Европейцы четко осознают значимость газопровода "Северный поток — 2" для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», — цитирует сенатора RT.

Сенатор подчеркнула, что для начала нужно дождаться сертификации проекта и только затем он будет введен в эксплуатацию. Россия в свою очередь является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства, резюмировала она.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Министерство экономики ФРГ не стало учитывать позицию Варшавы в вопросе запуска газопровода. Авторы статьи не исключили, что это приведет к новым разногласиям между Германией и Польшей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Сенатор Ольга Ковитиди поддержала скорейший запуск «Северного потока — 2»
россия ковитиди северный поток 2
Комментировать