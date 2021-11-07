Сенатор Ольга Ковитиди поддержала скорейший запуск «Северного потока — 2»

Москва, 7 ноября. Российский сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поддержала заявление немецкого политика Маркуса Зедера о скорейшем запуске газопровода «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер порекомендовал властям ФРГ как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Ковитиди согласилась с политиком и отметила, что подобное заявление актуально не только для Германии.

«Европейцы четко осознают значимость газопровода "Северный поток — 2" для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», — цитирует сенатора RT.

Сенатор подчеркнула, что для начала нужно дождаться сертификации проекта и только затем он будет введен в эксплуатацию. Россия в свою очередь является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства, резюмировала она.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Министерство экономики ФРГ не стало учитывать позицию Варшавы в вопросе запуска газопровода. Авторы статьи не исключили, что это приведет к новым разногласиям между Германией и Польшей.