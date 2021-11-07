Более 100 млн рублей потратит правительство Ростовской области на пиар в СМИ

Ростов-на-Дону, 7 ноября. Донское региональное правительство на портале Госзакупок объявило поиск исполнителей услуг в сфере информационной политики по шести направлениям. Согласно документам, общая сумма контрактов составляет 113,6 млн рублей.

Эти деньги будут направлены на различные информационные услуги, среди которых: интервью, новости и сурдоперевод информационных материалов.

Деньги распределены следующим образом: на сурдоперевод будет потрачено более 60 млн рублей, на новости — более 22 млн, на интернет-публикации — 4,6 млн рублей, а на продвижение на радио более одного миллиона рублей. Список подрядчиков, которые будут выполнять эти заявки, еще не определен.

Также около 10 млн рублей будет потрачено на организацию информационной доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Подача заявок на участие в конкурсе закончится 29 и 30 ноября в зависимости от аукциона. Предложения будут рассмотрены в начале декабря.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Ростовской области направит на социальную поддержку малоимущим дончанам 53 млн рублей. Деньги пойдут на оказание адресной социальной помощи.