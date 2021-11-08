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Владимир Пресняков-старший оценил новый альбом ABBA
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков-старший оценил новый альбом ABBA
presnykov-st.ru  /  Владимир Пресняков-старший

Российский композитор, аранжировщик, саксофонист, заслуженный артист и деятель искусств России Владимир Пресняков-старший в комментарии ФАН оценил новый альбом группы ABBA.

Легендарный шведский коллектив спустя 40 лет ворвался в музыкальную повестку с альбомом Voyage, который включил в себя десять песен. Теперь музыканты ждут весну, чтобы провести виртуальный концерт в Олимпийском парке Лондона. Наверняка и многие поклонники с нетерпением ждут этого события, чтобы погрузиться в знакомую атмосферу концертов ABBA. Кстати, и сам Владимир Пресняков-старший отметил, что новые треки, действительно, окунают в ностальгию.

«Я слышал пару вещей, которые были в Сети. Это звучит очень приятно и очень хорошо, где-то ностальгически. Конечно, у людей более старшего поколения это вызовет чувство ностальгии», — говорит композитор.

Владимир Пресняков (старший) оценил новый альбом ABBA

Как отмечают сами музыканты, запись альбома Voyage была разовым предприятием. Теперь они готовы объявить об уходе с эстрады. Да и по словам Преснякова-старшего, легендам поп-музыки было бы сложно конкурировать с нынешними запросами аудитории.

«Мне кажется, повторить былой успех — это весьма сложно нынче. Сейчас наступили новые времена. Такие, где все меньше и меньше, скажем так, ветеранские проекты могут выстреливать. Молодежь сейчас совсем другая. Сейчас наступило время, когда мастерство, профессионализм, талант музыкальный не особо важны. Мы же сами видим разного рода звезд, для них важно, чтобы их что-то отличало друг от друга, но это не профессионализм», — заключил заслуженный артист РФ.

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян отмечал, что в нынешнем году на сцену возвращаются те исполнители, о которых немного подзабыла аудитория. Он также предположил, что, может быть, и у певицы Бритни Спирс откроется второе дыхание.

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