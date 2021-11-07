Подмена понятий: экс-депутат ЗакСа Бабич оценила шотландскую идею одеть школьников в юбки

Акция с юбками в одной из шотландских школ могла быть даже полезной, если бы обращалась к культурным традициям народа, а не разрушению гендерных стереотипов. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

Как стало известно ранее, в одной из начальных школ Эдинбурга (Шотландия) ученикам и учителям мужского пола предложили прийти на занятия в юбках, чтобы способствовать инклюзивности и помогать разрушать гендерные стереотипы. Инициатива администрации школы понравилась далеко не всем: кто-то из родителей оценил смелость идеи, однако другие заявили, что «учителя должны учить, а не рассуждать о гендере».

«Школа должна быть ориентирована на образование знания прежде всего и, конечно, воспитание. С одной стороны, хорошо, что люди все-таки задумываются не только о том, чтобы давать знания, но и о воспитании детей. Но какое это воспитание? Все-таки воспитание должно очеловечивать, прививать морально-нравственные ценности. Воспитание — это, прежде всего, формирование человека, который будет жить по совести, — рассуждает Елена Бабич. — Нравственность, мораль и совесть — это то, что мы называем законами Божьими. А бог все-таки создал мужчину и женщину, и мальчика нужно от рождения воспитывать как мужчину, а девочку как женщину. И когда детям говорят, что они сами должны определить, кто они, мальчик или девочка, то это уже попытка претендовать на роль бога. Мы рождаемся с уже определенным полом и попытки вмешиваться в Промысел Божий противоестественны».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На деле подобная акция могла бы стать для детей куда более полезной, если бы ее организаторы обошлись без подмены понятий и попытки вписаться в современную западную повестку. Ведь всем нам известно, что килт — элемент шотландской национальной одежды и яркий культурный символ страны. Так не правильнее ли обратиться к этой традиции, не переворачивая все с ног на голову в погоне за гендерной нейтральностью?

«Наверное, не было бы ничего плохого и было бы, наоборот, замечательно, если бы детям сказали: «Давайте вспомним наши национальные традиции — будет очень хорошо, если раз в месяц мы будем вспоминать ту одежду, в которой ходили наши предки, ту одежду, которая отражает наши культурные особенности и ценности. И будет здорово, если мальчики будут приходить в шотландских юбках в клетку, где клетка отражает историю каждой семьи, рассказывать об этой одежде и делиться опытом». На мой взгляд, это было бы очень интересно и полезно, — предлагает альтернативу акции общественный деятель. — Но здесь полностью переворачиваются понятия: детям говорят не о национальных традициях, а о соблюдении какого-то унисекса. Определение всего какое-то извращенное — у нас нет мальчиков, у нас нет девочек, мы все оно. Но извините, оно — это ничто, не человек по большому счету».

Ранее Елена Бабич высказалась об уроке безопасности в одной из красноярских школ, где сотрудники Росгвардии дали первоклассникам боевое оружие. По ее мнению, давая маленькому ребенку в руки образец настоящего оружия, в нем можно запросто посеять зерно жестокости и нездорового поведения.