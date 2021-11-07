Читатели британского Daily Mail удивились визиту главы ЦРУ в РФ с дипломатической миссией

Лондон, 7 ноября. Визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Россию рассмешил читателей британского издания Daily Mail.

В комментариях подписчики издания удивились, что темами переговоров стал Киев, а также энергетический кризис и российская армия. В частности, авторы Daily Mail утверждают, что Бернс прилетел, чтобы «предостеречь Владимира Путина от наращивания войск на границе с Украиной после того, как энергетический кризис вызвал опасения насчет российского вторжения», передает «ПолитРоссия».

Британских журналистов не смутил тот факт, что даже в Киеве опровергли информацию о войсках РФ на границе. Авторы пишут, что директора ЦРУ послал в Москву лично президент США Джо Байден. Читатели высмеяли весь материал в целом и отдельные тезисы в частности.

«Байден предупреждает Путина. Золото комедии», — иронизирует один из комментаторов.

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«Джо говорит России, что она не может иметь войска на своей собственной границе? Может быть, если бы у США были войска на своей границе, не было бы такого наплыва мигрантов», — предположил другой читатель.

Также в комментариях люди пишут, что новость буквально довела их до слез, так как Россия может делать в своей стране все, что захочет.

«Зачем ему посылать главу шпионского агентства с дипломатической миссией? Государственный секретарь слишком слаб, чтобы выполнять эту работу?» — удивился еще один подписчик.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что визит Бернса в Россию нанес непоправимый ущерб имиджу разведки США. По его мнению, раньше руководство Вашингтона имело обширную информацию о том, что происходило в СССР, но времена поменялись.