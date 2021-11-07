ВВС США планируют модернизировать устаревающие истребители F-22 Raptor

Вашингтон, 7 ноября. Командование Военно-воздушных сил США планирует модернизировать устаревающие истребители пятого поколения F-22 Raptor.

По имеющимся данным, ВВС уже подписали соответствующий контракт с американской военной корпорацией Lockheed Martin, которая является производителем самолета. Соглашение подразумевает обслуживание и модернизацию всего парка истребителей F-22 на протяжении 10 лет. Так, работы должны быть завершены до 31 октября 2031 года.

F-22 Raptor представляет собой многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет являлся совместным проектом Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Он был снят с производства в 2011 году. За 14 лет было построено 195 машин.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что экономия на авионике сделала истребитель F-22 уязвимее. Хотя разработчики делали ставку на скрытность и высокотехнологическую электронику, командование ВВС США не устроила итоговая стоимость проекта.