ЦСКА на своем льду обыграл СКА в матче КХЛ

Москва, 7 ноября. ЦСКА дома обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА Арене» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На матче присутствовали 2639 болельщиков.

В составе столичной команды дубль оформил Владислав Каменев, по одной шайбе на свой счет записали Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрем.

Подопечные Сергея Федорова одержали третью победу подряд в КХЛ, в их активе 35 очков. Красно-синие третьи в турнирной таблице на Западе. Команда Валерия Брагина проиграла в третьем матче подряд и идет второй.

Ранее московский «Спартак» одержал волевую победу над петербуржцами в матче регулярного чемпионата НХЛ.