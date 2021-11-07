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ЦСКА на своем льду обыграл СКА в матче КХЛ
Спорт
ЦСКА на своем льду обыграл СКА в матче КХЛ
TACC  /  Савостьянов Сергей

Москва, 7 ноября. ЦСКА дома обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА Арене» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. На матче присутствовали 2639 болельщиков.

В составе столичной команды дубль оформил Владислав Каменев, по одной шайбе на свой счет записали Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрем.

Подопечные Сергея Федорова одержали третью победу подряд в КХЛ, в их активе 35 очков. Красно-синие третьи в турнирной таблице на Западе. Команда Валерия Брагина проиграла в третьем матче подряд и идет второй.

Ранее московский «Спартак» одержал волевую победу над петербуржцами в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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