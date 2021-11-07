Арабская коалиция отчиталась о ликвидации почти 140 хуситов в йеменской провинции Мариб

Сана, 7 ноября. Порядка 138 ополченцев хуситского движения «Ансар Аллах» были убиты во время авиаударов арабской коалиции в окрестностях йеменского города Мариб, сообщило агентство Saudi Press Agency.

The Arab Coalition says 138 Iran-backed Houthi militia members were killed in 29 target operations in 24 hours.https://t.co/Qvsfv2LYwP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 7, 2021

Кроме того, за последние 24 часа были уничтожены 17 военных транспортных средств в ходе 29 ударов, нанесенных по районам Аль-Джуба и Аль-Касара.

Возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция почти ежедневно информирует о потерях в рядах хуситов. Накануне стало известно об убийстве более 150 шиитских ополченцев в провинциях Аль-Байда, Абьян и Аль-Джавф в ответ на атаку бойцов «Ансар Аллах» по саудовскому аэропорту «Абха». Кроме того, правительственные силы при поддержке коалиции провели 32 спецоперации и уничтожили 14 единиц военных ТС.

The coalition: The operations resulted in the killing of 157 terrorists and the destruction of 14 #Houthi military vehicles, and 32 operations targeting militia vehicles and elements in Al-Bayda, Al-Jawf, and Sirwah within 24 hours. pic.twitter.com/JInzpQz8aN — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) November 6, 2021

Представители хуситов редко комментируют сообщения о потерях. Однако, если полагаться на данные Саудовской Аравии, потери ополченцев с начала октября составляют порядка двух тысяч.

Несмотря на ряд успешных действий военного альянса во главе с Саудовской Аравией, «Ансар Аллах» продолжает свое наступление в направлении города Мариб — шиитские ополченцы уже контролируют значительную часть одноименной провинции. Однако в настоящее время крупнейшее нефтяное месторождение страны Аль-Вади, а также упомянутый город все еще остаются под контролем правительства.

Борьба за Мариб

Ожесточенные бои на севере Йемена происходят спустя семь лет после захвата Саны шиитскими ополченцами в сентябре 2014 года. Это событие послужило началом многолетней войны, в результате которой погибли десятки тысяч людей и миллионы стали вынужденными переселенцами.

Федеральное агентство новостей /

В феврале «Ансар Аллах» активизировало свои усилия по захвату Мариба — последнего оплота йеменского правительства на севере государства. Контроль над этой областью, известной своими богатыми месторождениями, укрепит позиции хуситов за столом переговоров о будущем страны.

Продвижение ополченцев происходит в провинциях Мариб и Шабва, даже несмотря на авиаудары сил арабской коалиции и ожесточенные бои, которые привели к большим потерям с обеих сторон. Впрочем, жертвами военных действий становятся и мирные жители.

В октябре Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что с 2015 году в результате войны были убиты или искалечены не менее 10 тысяч детей. В целом четверо из пяти малышей в Йемене нуждаются в гуманитарной поддержке, а более 400 тысяч из них страдают от острого недоедания.