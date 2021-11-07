Sohu: налет бомбардировщиков B-1B на российский флот закончится для США катастрофой

Пекин, 7 ноября. США не следует рассчитывать на успешное завершение противостояния бомбардировщиков B-1B и Черноморского флота ВМФ РФ, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на заявления военного эксперта из США Дэвида Экса. Ранее он утверждал, что пары B-1B будет достаточно, чтобы нанести сокрушительный удар по российским боевым кораблям в Черном море. В Sohu не согласились с таким мнением. Авторы жестко поставили на место американского «уничтожителя» ВМФ РФ. По их словам, предложенная Эксом авантюра закончится для США катастрофой.

Дело в том, что бомбардировщики B-1B планируют вооружить противокорабельной ракетой LRASM. Ее дальность действительно позволит экипажу самолета нанести удар, находясь на территории союзников по НАТО. Только боеприпас не в состоянии развивать гиперзвуковую скорость, а значит, станет легкой мишенью для российских систем ПРО.

Пресс-служба ЗВО /

«Российская армия и военно-морской флот оснащены ракетными комплексами, которые полностью способны отражать атаки дозвуковых крылатых ракет», — разъяснили в Sohu.

Сомнение также вызывает идея Экса использовать всего два бомбардировщика для «разгрома» Черноморского флота. По логике эксперта, американцам должно хватить 48 ракет для достижения цели. Из этого китайские аналитики сделали вывод, что США слишком преувеличивают свои возможности. Плата за такую опрометчивость может быть очень высокой.

Ранее аналитики пришли к выводу, что основные бомбардировщики ВВС США не смогут обеспечить стратегическое сдерживание России. B-1B мог бы рассчитывать на небольшой успех, но в его арсенале нет ядерного оружия.