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Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук показала сына от Арая Чобаняна
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук показала сына от Арая Чобаняна
instagram.com  /  @pinchuk_official

Москва, 7 ноября. Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и ее супруг Арай Чобанян сейчас находятся на отдыхе в Дубае, пишет Teleprogramma.pro.

Супружеская пара арендовала шикарную квартиру. Они платят за нее 280 тысяч рублей в месяц и не знают горя. В их планах пробыть в жаркой стране всю зиму.

Пинчук в надежде привести в порядок фигуру после родов начала ходить в спортзал. Он, к слову, располагается прямо в их жилищном комплексе. Пара гуляет по пляжу, развлекается на курорте по полной и занимается воспитанием сына.

Стоит отметить, что Давид — беспокойный ребенок. Он не дает родителям уснуть, постоянно выкидывая все новые и новые фокусы. Но заботливая мама нашла способ его утихомирить. В их квартире в Дубае всегда играет релаксирующая музыка, а перед тем, как отходить ко сну, Пинчук катает сына на коляске по квартире.

«Уснул за две минуты», — поделилась Ира Пинчук в микроблоге.

Бывшая участница «Дома-2» показала сына от Арая Чобаняна в Дубае
Pr Scr instagram.com / @pinchuklife

На видеоролике был показан Давид, который мирно посапывает в коляске. Видно, что наследник Ирины и Арая заметно подрос. 19 ноября малышу исполняется четыре месяца.

Стоит отметить, что отношения пара построила исключительно благодаря реалити-шоу «Дом-2». О том, что супруга родила, первым сообщил именно Чабанян.

«Ира родила!» — написал экс-участник реалити-шоу на своей странице в Instagram.

Муж Пинчук даже поделился подробностями ее родов в соцсетях. 19 июля у бывшей участницы «Дома-2» отошли воды, и он повез ее в роддом. Схватки начались по пути в больницу.

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россия ирина пинчук Арай Чобанян
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