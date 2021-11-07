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Автоэксперт Васильев предупредил водителей о рисках постоянного долива масла в двигатель

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 19:33
Общество
Автоэксперт Васильев предупредил водителей о рисках постоянного долива масла в двигатель
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 7 ноября. Небольшой уход масла из двигателя — нормальное явление, особенно когда речь идет о турбомоторах, поэтому не нужно постоянно его доливать, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Для хорошей смазки всех элементов ДВС в масляной системе автомобиля происходит повышение давления. Таким образом, масло попадает в камеру, где сгорает. Если говорить о количестве, то на каждую тысячу километров пробега нормальным показателем считается расход 0,6% от потраченного горючего.

«Однако если вы столкнулись с тем, что у вашего автомобиля резко увеличился расход масла, то простой его долив уже может и не помочь, усугубив проблему», — отметил специалист в беседе с «Российской газетой».

Некоторые автомобилисты пренебрегают заменой масла и предпочитают доливать его по мере необходимости. Однако такой подход совершенно недопустим, поскольку в масле накапливаются продукты износа непосредственно мотора, превращая его в абразивную жидкость. Все это может привести к неисправности двигателя, ремонт которого значительно дороже, чем замена масла.

Эксперты ранее перечислили самые распространенные ошибки, которые допускают владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач. В частности, водители нередко используют «нейтраль» для наката, однако переключение режима на ходу может привести к поломке трансмиссии.

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