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Фигуристка Трусова пропустит этап Гран-при в Токио из-за восстановления
Спорт
Фигуристка Трусова пропустит этап Гран-при в Токио из-за восстановления
TACC  /  Ronda Churchill

Москва, 7 ноября. Российская фигуристка Александра Трусова пропустит этап токийского Гран-при, спортсменка осталась в Москве восстанавливаться после травмы.

Трусова не полетела в Японию из-за травмы ноги, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Этап в японской столице стартует 12 ноября и продлится до 14 ноября.

В конце октября 17-летняя Трусова выиграла медаль наивысшего достоинства на первом этапе серии Гран-при, который прошел в Лас-Вегасе. Судьи оценили две программы фигуристки в 232,37 балла. Россиянка также является бронзовым призером ЧМ-2021.

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фигурное катание гран-при трусова
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