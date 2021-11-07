Фигуристка Трусова пропустит этап Гран-при в Токио из-за восстановления

Москва, 7 ноября. Российская фигуристка Александра Трусова пропустит этап токийского Гран-при, спортсменка осталась в Москве восстанавливаться после травмы.

Трусова не полетела в Японию из-за травмы ноги, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Этап в японской столице стартует 12 ноября и продлится до 14 ноября.

В конце октября 17-летняя Трусова выиграла медаль наивысшего достоинства на первом этапе серии Гран-при, который прошел в Лас-Вегасе. Судьи оценили две программы фигуристки в 232,37 балла. Россиянка также является бронзовым призером ЧМ-2021.