Салливан: США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Вашингтон, 7 ноября. Соединенные Штаты готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако Иран не демонстрирует такую готовность. Об этом сообщил помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Вашингтон тесно сотрудничает с партнерами и союзниками, чтобы создать необходимые условия для диалога. США готовы вернуться за стол переговоров, подчеркнул он.

«Мы заявили, что вернемся к соглашению, если Иран будет готов вернуться к выполнению соглашения. Факт заключается в том, что Иран до сих пор не продемонстрировал желания вернуться к соблюдению СВПД», — уточнил Салливан.

Ранее стало известно, что Иран значительно увеличил запасы обогащенного до 60% урана. При этом СВПД предусматривает обогащение лишь до 3,67%, говорится в публикации.