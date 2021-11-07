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Стриптизерша Мелисса провела романтический вечер в компании сына Глушко и Королевой
Шоу-бизнес
Стриптизерша Мелисса провела романтический вечер в компании сына Глушко и Королевой
instagram.com  /  @melissa_foxs_

Москва, 7 ноября. Стриптизерша Мелисса поделилась с поклонниками новыми кадрами с вечера, проведенного в компании Архипа Глушко, сына певицы Наташи Королевой и шоумена Тарзана. Невестка артистов показала, чем занимается в обществе возлюбленного.

Сын певицы Наташи Королевой решил пойти по стопам знаменитой матери и связать жизнь со стриптизершей, которая известна под именем Мелисса. Пара часто проводит время вместе. Так, танцовщица провела один из вечеров в локдаун в компании избранника и его друзей. Девушка поделилась романтическими кадрами застолья в Stories.

Стриптизерша Мелисса провела романтический вечер в компании сына Глушко и Королевой
Pr Scr instagram.com / @melissa_foxs_

Мелисса также опубликовала ролик, оставив загадочную надпись.

«А кто знает, что будет дальше», — заинтриговала она подписчиков.

Стоит отметить, что бывшая стриптизерша активно позировала на камеру и вела себя раскованно, несмотря на неидеальный прикус, на который не раз обращали внимание ее поклонники.

Стриптизерша Мелисса провела романтический вечер в компании сына Глушко и Королевой
Pr Scr instagram.com / @melissa_foxs_

Примечательно, что пара не стала начинать самостоятельную жизнь — влюбленные живут в доме Королевой и ее мужа Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Звезды обеспечивают сына и его невесту продуктами, однако они самостоятельно находят деньги на развлечения.

Невеста Глушко оставила стриптиз после начала отношений с наследником артистов и с недавних пор увлекается искусством макияжа. Королева показывала поклонникам тематический макияж ведьмы на Хэллоуин, который сделала ее невестка.

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королева глушко тарзан
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