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Единственная электростанция Газы может прекратить работу из-за дефицита топлива
Весь мир
Единственная электростанция Газы может прекратить работу из-за дефицита топлива
Global Look Press  /  Yousef Masoud/Keystone Press Agency

Тель-Авив, 7 ноября. Единственная функционирующая электростанция сектора Газа может прекратить работу по причине нехватки дизельного топлива, которая возникла из-за прекращения поставок из Катара со 2 ноября. Об этом сообщило местное управление энергетики и природных ресурсов, призвав в срочном порядке добиться возобновления импорта горючего и предотвратить остановку энергетической инфраструктуры. В заявлении указано, что дефицит электроснабжения может достичь 70%.

Доха ежемесячно выделяет многомиллионные гранты на закупку топлива для станции в Газе, а также на выплаты палестинцам. Тем не менее Израиль, поддерживая блокаду Палестины, регулярно препятствует доставкам этой помощи. По мнению Тель-Авива, собранные деньги идут на финансирование боевиков ХАМАС.

Сектор Газа нуждается в 500 МВт энергии в сутки, однако получает только 200 МВт. Около 60% от этого объема обеспечивает Израиль, еще почти 10% поставляет Египет. Остальную часть поставляла единственная электростанция в Газе, которая не может работать на полную мощность из-за нехватки топлива и повреждений после бомбежки авиацией еврейского государства в 2014 году. Однако Тель-Авив не позволяет провести ремонтные работы, так как импорт требуемого оборудования в сектор Газа находится под запретом. Вкупе с необходимостью экономии топлива это вынуждает включать и выключать свет каждые 8 часов, а в летний период энергия может пропадать до 12 раз в сутки.

Дефицит электричества негативно сказывается практически на всех сферах деятельности палестинцев, в том числе препятствует работе систем здравоохранения и жизнеобеспечения. Одной из главных опасностей является нехватка питьевой воды. По данным правозащитников, 97% ее запасов, которыми располагает сектор Газа, непригодны для употребления в пищу. Наряду с опреснительными установками без электроснабжения не могут функционировать и очистные сооружения.

Сброс отходов в море загрязняет также и почву, в связи с чем местным жителям приходится использовать бутилированную воду. Те, кто не может позволить себе это, зачастую вынуждены пить ту, что есть в наличии. В результате около четверти заболеваний в Газе вызваны употреблением загрязненной воды, около 12% смертей детей и младенцев связаны с такими инфекциями.

Блокада сектора Газа поддерживается Израилем с 2007 года, с момента прихода к власти исламистского движения ХАМАС. Тель-Авив наложил жесткие ограничения на автономию, которые поставили ее в полную зависимость от еврейского государства. Например, запрещен импорт большей части техники и оборудования, значительно урезаны объемы поставок экспорта сельскохозяйственной и рыболовецкой продукции — основной статьи доходов местного населения.

После очередного вооруженного конфликта, который произошел в мае текущего года, Израиль постепенно ослаблял санкции по мере стабилизации обстановки, однако для нормальной жизнедеятельности населения этого недостаточно.

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израиль блокада сектор газа
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