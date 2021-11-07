Донбасс, 7 ноября. Армия Киева ведет обстрелы республик, ДНР несет потери. Мирные жители Луганской области сильно избили украинских силовиков за мародерство. Пожар на передовых позициях ВСУ привел к серьезным потерям личного состава и военного имущества. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки войска Киева открывали огонь по Донецкой Народной Республике один раз. Под обстрелом из стрелкового оружия находился поселок Гольмовский на окраине Горловки. Днем в воскресенье Вооруженные силы Украины возобновили обстрелы республики. Зафиксировано четыре огневых провокации на юге республики. Здесь киевские силовики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

К вечеру воскресенья стало известно также об атаке ВСУ при помощи беспилотника в районе населенного пункта Красный Партизан, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил защитник республики. За его жизнь сейчас борются врачи. В Луганской Народной Республике в минувшие сутки было тихо, но в воскресенье украинцы возобновили обстрелы ЛНР. Применялись минометы 82-мм калибра и станковые противотанковые гранатометы.

Народные новости / Андрей Тюнников

Между тем киевские подразделения продолжают стягивать запрещенную Минскими соглашениями технику и вооружение к линии фронта. Информация о фиксации 16 единиц 122-мм гаубиц на железнодорожной станции в Дружковке и противотанковой пушки «Рапира» калибром 100 мм опубликована на сайте миссии ОБСЕ.

Мирные жители избили украинских силовиков

Показательный инцидент произошел в Новоайдарском районе подконтрольной ВСУ части Луганской области, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Жители села Новоахтырка застукали военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за мародерством. Последние разбирали частный дом на дрова, а также пытались вывезти остатки угля и имущество отсутствующего жителя на своей машине.

Сначала местные перегородили выезд «освободителям», а после, недолго думая, продемонстрировали кулаками отношение к украинской армии, в частности к присутствующим ее представителям. По сообщению источников Народной милиции ЛНР, двое военнослужащих получили многочисленные телесные повреждения и вынуждены были сбежать с места преступления, даже не забрав транспортное средство.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Важно отметить, что этот инцидент не является чем-то необычным, но тот факт, что мирные жители подконтрольного ВСУ Донбасса все чаще прибегают к силе и дают отпор «защитникам», говорит о полном безвластии в этих районах, что понуждает людей становится на защиту своих семей и имущества. Такими темпами в подконтрольных Киеву районах Донбасса могут появиться и некие отряды народных мстителей, которые будут сами вершить правосудие.

ЧП на украинских позициях привело к серьезным потерям

Еще одно чрезвычайное происшествие с погибшими и раненными произошло в районе дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи села Троицкое Луганской области. В ночь на 6 ноября сгорел блиндаж 1-го батальона, в результате чего погибли двое солдат, еще пятеро получили ожоги различной степени, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.

Кроме потерь личного состава, огнем уничтожено дорогостоящее военное имущество: один тепловизионный прибор Thermal-Eye X320 и прибор ночного видения AN/PVS-14, поставленные американцами в рамках военной помощи Украине. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона из-за неправильной эксплуатации.