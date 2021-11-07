Медведева угрожает Милохину лезвием коньков за прозвище Жека

Москва, 7 ноября. Известная российская фигуристка Евгения Медведева и TikTok-блогер Даня Милохин сдружились благодаря телепроекту «Ледниковый период». Общение звезд давно перешло в неформальное, дошло даже до шуточных угроз.

Новый сезон ледового шоу на Первом канале получился по-настоящему звездным. Наставникам даже удалось добиться высоких результатов от известного блогера, который в первых выпусках периодически ронял прославленную фигуристку во время поддержек. Спустя время напарники сблизились, и Милохин стал вести себя с фигуристкой довольно развязно.

Апогеем такого общения стало дружеское прозвище, которое тиктокер придумал напарнице — Жека. Однако Медведевой оно совершенно не нравится, поэтому она в шутку пригрозила Милохину.

«Даня забывает, что коньки — это холодное оружие», — с улыбкой подметила спортсменка в эфире YouTube-шоу «Замутим бьюти».

Prt Scr vk.com / Золотое Яблоко

Медведева добавила, что главный атрибут фигуристов не допускают на борт самолета, поскольку он является весьма опасным. Милохина действительно удивил этот факт и даже несколько взволновал.

«Убийцы!» — эмоционально отметил он.

Ранее в одном из интервью TikTok-блогер признался в чувствах к своей напарнице по телешоу. Милохин отметил, что рядом с Медведевой ему настолько хорошо и спокойно, что даже хочется петь. Он предположил, что в будущем может начать испытывать к фигуристке романтические чувства.