Немецкий военный корабль посетил Японию впервые за 20 лет

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите в порт Токио немецкого фрегата «Бавария», растущем военном сотрудничестве между Вашингтоном и Тайбэем, крупных совместных учениях ВВС США и Южной Кореи, результатах парламентских выборов в Японии, ликвидации одного из лидеров маоистских повстанцев на Филиппинах, а также терактах на юге Таиланда.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Немецкий фрегат «Бавария» 5 ноября прибыл в Токио, став первым военным кораблем Германии, совершившим заход в японский порт за 20 лет. Таким образом Берлин стремится обозначить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе вслед за Великобританией, Францией и Нидерландами.

Министр обороны Японии Нобуо Киси лично посетил немецкий фрегат, подчеркнув важность японо-германского сотрудничества.

«В Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях мы видим односторонние попытки силой изменить статус-кво, и эти проблемы вызывают общую озабоченность не только в Азии, но и в остальном мире, включая Европу», — отметил Нобуо Киси, подразумевая деятельность Пекина в регионе.

Ранее «Бавария» провела двухдневные маневры с Морскими силами самообороны Японии, а на следующей неделе примет участие в многосторонних учениях с кораблями из пяти стран, включая США, Австралию и Канаду. Позже фрегат отправится в Южную Корею и пройдет через Южно-Китайское море, «продемонстрировав приверженность международному праву и свободе судоходства».

Во время своего семимесячного развертывания, которое продлится до февраля, «Бавария» также планирует посетить Вьетнам и Сингапур. Главком ВМС Германии заявил, что намерен направлять боевые корабли в Индо-Тихоокеанский регион каждые два года, чтобы помочь «поддерживать мир и порядок на основе международного права».

Germany in Japan: #German #frigate #BAYERN F217 arrived in Tokyo Bay 4 Nov and conducted a passing exercise with the Japanese destroyer SAMIDARE DD106. BAYERN left Germany at the beginning of August for a 6-month deployment pic.twitter.com/OMphTwFsOJ — Chris Cavas (@CavasShips) November 5, 2021

Таиланд

В провинции Яла на юге Таиланда утром 1 ноября было совершено нападение на полицейский патруль. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено на обочине дороги в районе Раман и приведено в действие дистанционно, когда мимо проезжал служебный пикап. В результате теракта трое правоохранителей получили ранения разной степени тяжести.

Во второй половине того же дня в районе Сунгай-Пади соседней провинции Наратхиват двое рейнджеров были легко ранены взрывом бомбы во время патрулирования дороги. СВУ также было спрятано на обочине и управлялось дистанционно.

На следующий день, 2 ноября, в Наратхивате двое полицейских на машине попали в засаду к боевикам. В районе Сисакхон шесть вооруженных преступников в составе двух групп по три человека открыли огонь по проезжавшему пикапу.

Правоохранители смогли выбраться из автомобиля и скрыться в лесу, получив лишь легкие ранения. После этого нападавшие сожгли полицейский пикап, облив его бензином.

Количество нападений боевиков на юге Таиланда, где проживают преимущественно мусульмане-малайцы, растет с сентября. Заметная активизация деятельности террористов произошла после соответствующих призывов крупнейшей радикальной исламистской организации «Национальный революционный фронт» (BRN).

YALA: Three policemen were injured, one seriously, when a bomb exploded on a road in Raman district, peppering their patrol pickup with shrapnel, on Monday morning. #BangkokPost #Thailand https://t.co/IRMigRBulX — Bangkok Post (@BangkokPostNews) November 1, 2021

Тайвань

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн подтвердил, что 40 тайваньских военнослужащих проходят подготовку на Гуаме, где расположена крупнейшая стратегическая база США в Тихом океане. На прошлой неделе президент Цай Инвэнь также официально признала присутствие на острове американских военных, которые занимаются обучением местных солдат.

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие 99-й бригады морской пехоты Тайваня проходят месячную подготовку в рамках совместных тайваньско-американских амфибийно-десантных учений. Среди прочего программа включает отработку ведения боевых действий в городских условиях.

Defence minister confirms Taiwan-US joint marine training in Guam – Focus Taiwan https://t.co/6HxNhCNiNV — Sense Hofstede (@sehof) November 3, 2021

В это же время Министерство обороны Тайваня заявило, что со следующего года усилит подготовку примерно 13 процентов из 110 тысяч резервистов, удвоив количество учений с боевыми стрельбами. Обязательные военные сборы для некоторых категорий будут увеличены с нынешних 5-7 дней до двух недель. Таким образом планируется «эффективно повысить боеспособность резервных сил» в ответ на активную деятельность НОАК вблизи острова.

На этом фоне американские законодатели-республиканцы представили законопроект, предусматривающий выделение 2 миллиардов долларов в год на укрепление обороны Тайваня. Предполагается, что гранты и кредиты США позволят до 2032 года закупать для острова оружие и оборонное оборудование, произведенное в Штатах.

Законопроект также улучшит военные обмены с Тайбэем и расширит возможности профессионального обучения и технической подготовки для тайваньских военнослужащих в США. Помимо этого, Вашингтон призывает Тайвань провести реформы вооруженных сил, чтобы обеспечить поддержание боеспособных резервов на случай полномасштабного конфликта с КНР.

US Republicans want billions for Taiwan military aid to counter China https://t.co/qXuvz34uGS — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) November 4, 2021

Филиппины

Филиппинские военные и коммунистические партизаны 31 октября подтвердили ликвидацию Хорхе Мадлоса, также известного как Ка Орис, который считался самым разыскиваемым в стране лидером «Новой народной армии» (ННА), вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин (КПФ).

72-летний командир партизан в южном регионе Минданао был убит днем ранее в ходе спецоперации правительственных сил, которые взяли штурмом удерживаемый ННА район в округе Импасуг-Онг провинции Букиднон. Вместе с Мадлосом была убита женщина-медик по имени Мавик, она же Ка Пика.

Ка Орис был пресс-секретарем ННА и считался членом исполнительного комитета руководства коммунистических повстанцев. На него было заведено несколько уголовных дел за грабежи, многочисленные убийства, а также организацию нападений на крупные горнодобывающие и сельскохозяйственные компании с целью получения «революционных налогов».

The military’s Eastern Mindanao Command has disputed claims by the Communist Party of the Philippines that the death of NPA leader Jorge “Ka Oris” Madlos was a staged encounter. | @FMangosingINQ https://t.co/izXtI7AcHX — Inquirer (@inquirerdotnet) November 2, 2021

«Новая народная армия» ведет войну против филиппинского правительства с 1969 года. Численность партизанских сил оценивается примерно в 5 000 человек, разделенных на 80 фронтов по всему Филиппинскому архипелагу. Руководит КПФ и ННА Хосе Мария Сисон, с 1988 года проживающий в Нидерландах.

Силы безопасности Филиппин с 2019 года проводят усиленные разведывательные и наступательные операции против отрядов ННА, после того как президент Родриго Дутерте приказал разгромить коммунистов в «тотальной войне» до того, как он покинет свой пост в следующем году. Однако есть большие сомнения, что военные смогут выполнить поставленную задачу в отведенный срок, так как силы «Новой народной армии» присутствуют в 73 из 81 провинции страны и по-прежнему пользуются определенной поддержкой сельского населения.

A young Ka Oris in “A Rustling of Leaves” (1987, Dir. Nettie Wild) pic.twitter.com/BJ1YqVTPm8 — GIGI DE LANA DEL REY (@kaisipangabitan) November 1, 2021

Южная Корея

Южная Корея и США с 1 по 5 ноября провели крупномасштабные военно-воздушные учения в регионе. При этом маневры фактически не освещались в СМИ, а представители ВВС обоих стран от официальных комментариев отказались. В Сеуле лишь заявили, что мероприятие проводилось «в соответствии с планом».

По некоторым сообщениям, в учениях было задействовано от 100 до 200 боевых самолетов, включая южнокорейские истребители F-15K и KF-16, а также американские F-16.

Сеул и Вашингтон стараются не акцентировать внимание на совместных мероприятиях военного характера в надежде на возобновление диалога с Северной Кореей. Однако Пхеньян призывает к фактическому прекращению подобных маневров, считая их провокацией и подготовкой к возможному нападению на КНДР.

South Korea and the US begin joint air exercises



South Korean and U.S. servicemen began a joint air exercise on November 1. The exercise, which involves about 100 vehicles, including South Korean F-15K and KF-16 fighters and American F-16s, will continue until November 5. pic.twitter.com/hnKpDI2IQN — Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) November 1, 2021

Япония

В Японии 31 октября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 из 463 мест. Вместе со своим младшим партнером по коалиции, партией «Комэйто», у которой 32 депутата, ЛДП по-прежнему контролирует стабильное большинство в законодательном органе.

Главной неожиданностью прошедшего голосования стал рост популярности правого консервативного «Общества возрождения Японии». Ему удалось увеличить количество контролируемых мест с 11 до 41 и стать третьей по величине партией в Палате представителей.

«Общество возрождения Японии» не присоединилось ни к оппозиции, ни к правящей коалиции и позиционирует себя в качестве третьей силы. Однако партия выступает за жесткую внешнюю политику, восстановление военного потенциала страны, а также изменения конституции с целью убрать из нее пацифистские пункты. Таким образом, ЛДП может рассчитывать на сотрудничество по данным вопросам.

Выступая в нижней палате министр обороны Нобуо Киси уже заявил, что необходимо осознавать «возрастающую с каждым годом опасность военной агрессии в отношении Японии» и принять закон, позволяющий силам самообороны наносить превентивные удары по военным объектам противника на его территории.

«Под руководством премьер-министра Кисиды, в ходе работы над пересмотром Стратегии национальной безопасности и других документов, мы рассмотрим все варианты, включая возможность атаки вражеских баз», — подчеркнул министр обороны Японии.

Тем временем одержавший победу на парламентских выборах премьер-министр Фумио Кисида немедленно отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны. В шотландском Глазго 2 ноября состоялась его первая личная встреча с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны договорились об укреплении двустороннего альянса и тесном сотрудничестве в реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, где основной угрозой американцев и японцев считается Китай.

Помимо Соединенных Штатов, Кисида также намерен наладить более тесные связи с Великобританией, Австралией и Вьетнамом. Именно эти три страны Токио рассматривает в качестве ключевых партнеров в укреплении региональной стабильности и сдерживании Пекина.

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