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Немецкий военный корабль посетил Японию впервые за 20 лет
Весь мир
Немецкий военный корабль посетил Японию впервые за 20 лет
Федеральное агентство новостей  / 

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите в порт Токио немецкого фрегата «Бавария», растущем военном сотрудничестве между Вашингтоном и Тайбэем, крупных совместных учениях ВВС США и Южной Кореи, результатах парламентских выборов в Японии, ликвидации одного из лидеров маоистских повстанцев на Филиппинах, а также терактах на юге Таиланда.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Немецкий фрегат «Бавария» 5 ноября прибыл в Токио, став первым военным кораблем Германии, совершившим заход в японский порт за 20 лет. Таким образом Берлин стремится обозначить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе вслед за Великобританией, Францией и Нидерландами.

Министр обороны Японии Нобуо Киси лично посетил немецкий фрегат, подчеркнув важность японо-германского сотрудничества.

«В Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях мы видим односторонние попытки силой изменить статус-кво, и эти проблемы вызывают общую озабоченность не только в Азии, но и в остальном мире, включая Европу», — отметил Нобуо Киси, подразумевая деятельность Пекина в регионе.

Ранее «Бавария» провела двухдневные маневры с Морскими силами самообороны Японии, а на следующей неделе примет участие в многосторонних учениях с кораблями из пяти стран, включая США, Австралию и Канаду. Позже фрегат отправится в Южную Корею и пройдет через Южно-Китайское море, «продемонстрировав приверженность международному праву и свободе судоходства».

Во время своего семимесячного развертывания, которое продлится до февраля, «Бавария» также планирует посетить Вьетнам и Сингапур. Главком ВМС Германии заявил, что намерен направлять боевые корабли в Индо-Тихоокеанский регион каждые два года, чтобы помочь «поддерживать мир и порядок на основе международного права».

Таиланд

В провинции Яла на юге Таиланда утром 1 ноября было совершено нападение на полицейский патруль. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено на обочине дороги в районе Раман и приведено в действие дистанционно, когда мимо проезжал служебный пикап. В результате теракта трое правоохранителей получили ранения разной степени тяжести.

Во второй половине того же дня в районе Сунгай-Пади соседней провинции Наратхиват двое рейнджеров были легко ранены взрывом бомбы во время патрулирования дороги. СВУ также было спрятано на обочине и управлялось дистанционно.

На следующий день, 2 ноября, в Наратхивате двое полицейских на машине попали в засаду к боевикам. В районе Сисакхон шесть вооруженных преступников в составе двух групп по три человека открыли огонь по проезжавшему пикапу.

Правоохранители смогли выбраться из автомобиля и скрыться в лесу, получив лишь легкие ранения. После этого нападавшие сожгли полицейский пикап, облив его бензином.

Количество нападений боевиков на юге Таиланда, где проживают преимущественно мусульмане-малайцы, растет с сентября. Заметная активизация деятельности террористов произошла после соответствующих призывов крупнейшей радикальной исламистской организации «Национальный революционный фронт» (BRN).

Тайвань

Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн подтвердил, что 40 тайваньских военнослужащих проходят подготовку на Гуаме, где расположена крупнейшая стратегическая база США в Тихом океане. На прошлой неделе президент Цай Инвэнь также официально признала присутствие на острове американских военных, которые занимаются обучением местных солдат. 

Ранее СМИ сообщали, что военнослужащие 99-й бригады морской пехоты Тайваня проходят месячную подготовку в рамках совместных тайваньско-американских амфибийно-десантных учений. Среди прочего программа включает отработку ведения боевых действий в городских условиях.

В это же время Министерство обороны Тайваня заявило, что со следующего года усилит подготовку примерно 13 процентов из 110 тысяч резервистов, удвоив количество учений с боевыми стрельбами. Обязательные военные сборы для некоторых категорий будут увеличены с нынешних 5-7 дней до двух недель. Таким образом планируется «эффективно повысить боеспособность резервных сил» в ответ на активную деятельность НОАК вблизи острова.

На этом фоне американские законодатели-республиканцы представили законопроект, предусматривающий выделение 2 миллиардов долларов в год на укрепление обороны Тайваня. Предполагается, что гранты и кредиты США позволят до 2032 года закупать для острова оружие и оборонное оборудование, произведенное в Штатах.

Законопроект также улучшит военные обмены с Тайбэем и расширит возможности профессионального обучения и технической подготовки для тайваньских военнослужащих в США. Помимо этого, Вашингтон призывает Тайвань провести реформы вооруженных сил, чтобы обеспечить поддержание боеспособных резервов на случай полномасштабного конфликта с КНР.

Филиппины

Филиппинские военные и коммунистические партизаны 31 октября подтвердили ликвидацию Хорхе Мадлоса, также известного как Ка Орис, который считался самым разыскиваемым в стране лидером «Новой народной армии» (ННА), вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин (КПФ).

72-летний командир партизан в южном регионе Минданао был убит днем ранее в ходе спецоперации правительственных сил, которые взяли штурмом удерживаемый ННА район в округе Импасуг-Онг провинции Букиднон. Вместе с Мадлосом была убита женщина-медик по имени Мавик, она же Ка Пика.

Ка Орис был пресс-секретарем ННА и считался членом исполнительного комитета руководства коммунистических повстанцев. На него было заведено несколько уголовных дел за грабежи, многочисленные убийства, а также организацию нападений на крупные горнодобывающие и сельскохозяйственные компании с целью получения «революционных налогов».

«Новая народная армия» ведет войну против филиппинского правительства с 1969 года. Численность партизанских сил оценивается примерно в 5 000 человек, разделенных на 80 фронтов по всему Филиппинскому архипелагу. Руководит КПФ и ННА Хосе Мария Сисон, с 1988 года проживающий в Нидерландах.

Силы безопасности Филиппин с 2019 года проводят усиленные разведывательные и наступательные операции против отрядов ННА, после того как президент Родриго Дутерте приказал разгромить коммунистов в «тотальной войне» до того, как он покинет свой пост в следующем году. Однако есть большие сомнения, что военные смогут выполнить поставленную задачу в отведенный срок, так как силы «Новой народной армии» присутствуют в 73 из 81 провинции страны и по-прежнему пользуются определенной поддержкой сельского населения.

Южная Корея

Южная Корея и США с 1 по 5 ноября провели крупномасштабные военно-воздушные учения в регионе. При этом маневры фактически не освещались в СМИ, а представители ВВС обоих стран от официальных комментариев отказались. В Сеуле лишь заявили, что мероприятие проводилось «в соответствии с планом».

По некоторым сообщениям, в учениях было задействовано от 100 до 200 боевых самолетов, включая южнокорейские истребители F-15K и KF-16, а также американские F-16.

Сеул и Вашингтон стараются не акцентировать внимание на совместных мероприятиях военного характера в надежде на возобновление диалога с Северной Кореей. Однако Пхеньян призывает к фактическому прекращению подобных маневров, считая их провокацией и подготовкой к возможному нападению на КНДР.

Япония

В Японии 31 октября состоялись выборы в нижнюю палату парламента. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) получила 261 из 463 мест. Вместе со своим младшим партнером по коалиции, партией «Комэйто», у которой 32 депутата, ЛДП по-прежнему контролирует стабильное большинство в законодательном органе.

Главной неожиданностью прошедшего голосования стал рост популярности правого консервативного «Общества возрождения Японии». Ему удалось увеличить количество контролируемых мест с 11 до 41 и стать третьей по величине партией в Палате представителей.

«Общество возрождения Японии» не присоединилось ни к оппозиции, ни к правящей коалиции и позиционирует себя в качестве третьей силы. Однако партия выступает за жесткую внешнюю политику, восстановление военного потенциала страны, а также изменения конституции с целью убрать из нее пацифистские пункты. Таким образом, ЛДП может рассчитывать на сотрудничество по данным вопросам.

Выступая в нижней палате министр обороны Нобуо Киси уже заявил, что необходимо осознавать «возрастающую с каждым годом опасность военной агрессии в отношении Японии» и принять закон, позволяющий силам самообороны наносить превентивные удары по военным объектам противника на его территории.

«Под руководством премьер-министра Кисиды, в ходе работы над пересмотром Стратегии национальной безопасности и других документов, мы рассмотрим все варианты, включая возможность атаки вражеских баз», — подчеркнул министр обороны Японии.

Тем временем одержавший победу на парламентских выборах премьер-министр Фумио Кисида немедленно отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве лидера страны. В шотландском Глазго 2 ноября состоялась его первая личная встреча с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров стороны договорились об укреплении двустороннего альянса и тесном сотрудничестве в реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, где основной угрозой американцев и японцев считается Китай.

Помимо Соединенных Штатов, Кисида также намерен наладить более тесные связи с Великобританией, Австралией и Вьетнамом. Именно эти три страны Токио рассматривает в качестве ключевых партнеров в укреплении региональной стабильности и сдерживании Пекина.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

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