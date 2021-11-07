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Жену Петросяна Брухунову заподозрили в сокрытии следов домашнего насилия
Шоу-бизнес
Жену Петросяна Брухунову заподозрили в сокрытии следов домашнего насилия
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 7 ноября. Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала неоднозначный снимок. Многие поклонники предположили, что с помощью одежды она может прикрывать следы домашнего насилия.

После начала отношений с 76-летним Петросяном в 2019 году его помощница стала активно вести свой блог в социальной сети Instagram. Там она общается с подписчиками и делится подробностями личной жизни. В одной из последних публикаций Брухунова рассказала о проблемах с зубами.

«Элегантно прикрываю синяк на щеке. Прощайте, зубы мудрости!» — подписала публикацию жена Петросяна.

На фотографии блогер позирует в свитере с высоким воротом, с помощью которого ей удалось прикрыть часть щеки. Некоторые фолловеры слишком буквально восприняли посыл Брухуновой и даже предположили, что ее возрастной супруг может применять к ней силу.

Жену Петросяна Брухунову заподозрили в сокрытии следов домашнего насилия
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

«Молодая жена Петросяна прикрывает синяк на лице — семейные разборки — не иначе!»;

«А вот я серьезно... Зуб-зубом, а выглядите так, словно скрываете от всех настоящий характер мужа. Надеемся, он не обижает вас и не поднимает руку»;

«Ничего, синяки пройдут», — высказались подписчики звездного аккаунта.

Под некоторыми комментариями Брухунова лично отметила, что старается избавляться от бредовых замечаний подписчиков. Несмотря на испуг и догадки некоторых пользователей соцсети, большинство поздравили блогера с успешным удалением зубов мудрости.

Ранее психолог Наталья Панфилова заявила, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на отношения Петросяна и Брухуновой. Специалист обратила внимание, что супруги вынуждены проводить много времени врозь.

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насилие петросян брухунова
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