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Психолог Зберовский посоветовал составлять список покупок перед «черной пятницей»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 19:11
Общество
Психолог Зберовский посоветовал составлять список покупок перед «черной пятницей»
pxhere.com

Москва, 7 ноября. Составление списка приоритетных покупок способствует сохранению личных сбережений в период распродаж. Такое мнение выразил психолог, доктор наук Андрей Зберовский.

Специалист подчеркнул, что покупатель должен запланировать определенные лимиты перед совершением покупок в «черную пятницу». Кроме того, желательно совершать их в компании с близким человеком. Он поможет отговорить от приобретения лишних товаров. Однако если человек купит что-либо ненужное, он всегда может это подарить.

«Ненужные покупки всегда можно подарить. Так человек не будет заниматься самоедством. Это лучшая форма реабилитации», — подчеркнул Зберовский в беседе с телеканалом «360».

Как сообщалось ранее, покупки на распродажах «черной пятницы» совершали около 65% россиян. Чаще всего жители России приобретают обувь, технику, одежду и товары для дома, на что указали результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком.

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