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Экс-депутат Рады Журавко о претензиях Украины к покупке Литвой газа: «Стыдно и позорно»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 19:45
Политика
Экс-депутат Рады Журавко о претензиях Украины к покупке Литвой газа: «Стыдно и позорно»
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Никаких «уроков гордости» в политике быть не должно. Так считает украинский политолог и экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. В беседе с ФАН эксперт обсудил поведение киевских политиков, которые упрекнули Литву за покупку электроэнергии у России и Белоруссии, ведь накануне та якобы призывала Украину не делать этого.

«Такое ощущение, как будто ребенку не разрешили поиграть в песочнице. Конечно же, это стыдно. Думаю, что такие действия приводят только к одному — [к ситуации,] когда свои политики не уважают свое государство. И такие риторика и поведение приведут к негативным последствиям. В серьезных отношениях между странами такой политики не может быть. Поэтому это стыдно и позорно. Серьезные отношения должны быть серьезными», — поделился мнением экс-депутат Верховной рады.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале отметил, что для Литвы цена электроэнергии составила 11 евро за мегаватт в час, а для Украины — 100 евро.

«Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности…» — написал Максим Бужанский.

Напомним, экс-депутат Рады Журавко призвал Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины. По его словам, подобные меры отразятся на украинских гражданах, но сейчас важнее избавиться от политического руководства, которое «глумится над своим народом и уничтожает многовековую историю народов» стран.

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