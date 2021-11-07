Казахстан собирается продать инвесторам из ОАЭ 49% акций «Самрук-Энерго»

Нур-Султан, 7 ноября. Власти Казахстана планируют продать инвесторам из ОАЭ 49% акций АО «Самрук-Энерго» — крупнейшей энергетической компании страны. Об этом говорится в соглашении о долгосрочном стратегическом партнерстве обоих государств, которое ожидает ратификации.

Продажа пакета акций компании — лишь один из пунктов межправительственного соглашения, общая стоимость которого составляет более 6 млрд долларов. При этом, сколько именно арабские инвесторы заплатят за 49% «Самрук-Энерго», неизвестно, так как детали сделки публично не обсуждаются.

Кроме того, двустороннее соглашение подразумевает реализацию нескольких совместных проектов в области энергетики. В частности, речь идет о строительстве в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций. По предварительной информации, Казахстан согласился на внутреннюю норму доходности в проектах на уровне 13% в американских долларах.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее провел встречу с министром энергетики Казахстана Магзумом Мирзагалиевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики.