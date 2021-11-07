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Sina: американский THAAD по всем фронтам уступает российскому С-400 «Триумф»
Армия
Sina: американский THAAD по всем фронтам уступает российскому С-400 «Триумф»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 7 ноября. Система THAAD, созданная компанией Lockheed Martin, считается лучшим противоракетным комплексом среди когда-либо созданных в США. Только российскому «Триумфу» она уступает по всем фронтам, пишет Sina.

Аналитики китайского издания, публикацию которого приводит «ПолитРоссия», решили сравнить возможности систем, которые стоят на вооружении двух конкурирующих сверхдержав.

Terminal High Altitude Area Defense или THAAD, по мнению экспертов, примечательна тем, что использует для перехвата баллистических ракет только кинетическую энергию. Ее противоракеты не оснащены боезарядом, а ликвидация цели производится путем прямого попадания в нее. Этот нюанс является и главным недостатком THAAD, поскольку ограничивает функционал системы. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» с этой точки зрения куда более эффективнее.

«С-400 является одной из наиболее известных систем вооружения России. Особенно большую популярность в мире оно приобрело, после того как член НАТО Турция приобрела партию российских ЗРК, предпочтя их американским аналогам», — говорится в статье.

Sina: американский THAAD по всем фронтам уступает российскому С-400 «Триумф»
defense.gov /

«Триумф» использует сразу четыре типа ракет с разными боевыми характеристиками. В этом и заключается главное преимущество российского С-400 над конкурентом. Детище российских инженеров позволяет выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону, тогда как THAAD приходится использовать вместе с другим вооружением.

«С точки зрения производительности российский С-400 более многогранен и функционален, тогда как THAAD более узкоспециализированная система. "Американца" при нормальных условиях развернут вместе с другими противоракетными комплексами, и он будет нести ответственность за перехват определенных видов целей. С-400, в отличие от своего "коллеги", способен взять на себя куда более широкий функционал», — заключили в Sina.

Ранее американские аналитики выявили опасную для США тенденцию. Они считают серьезным вызовом растущую популярность С-400 на мировом рынке вооружений.

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россия сша с-400 thaad
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