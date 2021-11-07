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Жители Кирова могут помочь нуждающимся детям в рамках благотворительной акции «Дари добро»

  /   Обновлено: 07 ноября 2021 18:56
Общество
Жители Кирова могут помочь нуждающимся детям в рамках благотворительной акции «Дари добро»
pixabay.com

Киров, 7 ноября. Благотворительная акция «Дари добро» в честь грядущего Всемирного дня ребенка стартовала в Октябрьском районе города Киров.

Все желающие могут присоединиться к мероприятию и помочь нуждающимся детям из многодетных и малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Так, до 21 ноября кировчане могут принести теплую детскую одежду, вязаные изделия, игрушки и книги в Центр местной активности. Он расположен на улице Преображенской в доме №74.

День ребенка отмечается по всему миру 20 ноября. Дата выбрана не случайно, поскольку именно в этот день в 1989 году была принята «Конвенция о правах ребенка». Официальный документ гласит, что детям для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.

Волонтеры «Фабрики добрых дел» ранее помогли многодетной матери из Вологодской области. Женщина не могла самостоятельно оформить документы на компенсацию части платы за детский сад.

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